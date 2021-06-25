两度落后匈牙利 德国惊险踢和晋级16强

面对小组最弱的匈牙利，又占据主场优势，德国最终只能以2比2踢和，并且两度处于落后的逆境，错失以F组盟主资格出线的大好机会。

在葡萄牙与法国在同组另一场比赛踢和的背景下，德国只要在昨晨击败匈牙利，就能跃升至榜首位置，然而不受看好的匈牙利竟然凭借队长绍洛伊（Szalai）在第11分钟的头球破门建立1比0的优势，哈弗茨（Havertz）好不容易在第66分钟才将比分扳平，然而舍费尔（Schafer）在两分钟再度为匈牙利破门，重建领先优势，格雷茨卡（Goretzka）在球赛第84分钟才再次将比分追平。