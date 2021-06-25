2021年欧锦赛 两度落后匈牙利 德国惊险踢和晋级16强 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 面对小组最弱的匈牙利，又占据主场优势，德国最终只能以2比2踢和，并且两度处于落后的逆境，错失以F组盟主资格出线的大好机会。在葡萄牙与法国在同组另一场比赛踢和的背景下，德国只要在昨晨击败匈牙利，就能跃升至榜首位置，然而不受看好的匈牙利竟然凭借队长绍洛伊（Szalai）在第11分钟的头球破门建立1比0的优势，哈弗茨（Havertz）好不容易在第66分钟才将比分扳平，然而舍费尔（Schafer）在两分钟再度为匈牙利破门，重建领先优势，格雷茨卡（Goretzka）在球赛第84分钟才再次将比分追平。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 德国 匈牙利 欧锦赛2021 特雷杨豪取48分率鹰队打赢首仗 200米自由泳错过东运A标 陈永进誓言会继续加油