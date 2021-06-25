2021年欧锦赛

两度落后匈牙利 德国惊险踢和晋级16强

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月25日 5:00 AM

字体大小:

面对小组最弱的匈牙利，又占据主场优势，德国最终只能以2比2踢和，并且两度处于落后的逆境，错失以F组盟主资格出线的大好机会。

在葡萄牙与法国在同组另一场比赛踢和的背景下，德国只要在昨晨击败匈牙利，就能跃升至榜首位置，然而不受看好的匈牙利竟然凭借队长绍洛伊（Szalai）在第11分钟的头球破门建立1比0的优势，哈弗茨（Havertz）好不容易在第66分钟才将比分扳平，然而舍费尔（Schafer）在两分钟再度为匈牙利破门，重建领先优势，格雷茨卡（Goretzka）在球赛第84分钟才再次将比分追平。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

 
 