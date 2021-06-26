次圈赛对垒奥地利 意大利最强敌人是自己

小组赛攻入七球，并且一球不失，欧锦赛夺冠热门意大利只要不输给自己，将能拿下奥地利，朝复赛挺进。

这应该是本届欧锦赛次圈16强赛其中一场实力最悬殊的对决，如果“蓝衫军”意大利拿不下奥地利，甚至无法在90分钟内结束战斗，这将是本次比赛的一大冷门。

小组赛三战全胜，并且一球不失，蓝衫军除了创下欧锦赛纪录，也证明了自己已经从2018年无缘俄罗斯世界杯的低潮期复苏，并且是强劲复苏，俨然成了本次欧锦赛的夺冠最大热门，是次圈16支球队中夺冠赔率最低的。

奥地利能从荷兰、乌克兰与北马其顿的小组中以副盟晋级，历史上首次踢入欧锦淘汰赛，算是完成了任务，但还不算是超额。这支球队小组赛胜北马其顿，在意料之中，输荷兰也合情合理，最关键的一场胜利是在最后一场小组赛1比0力挫乌克兰。

意大利攻守俱佳

在小组赛连续以3比0轻松拿下土耳其与瑞士后，意大利在对垒威尔士的最后一场小组赛虽然只取得1比0小胜，不过该场比赛主帅曼奇尼（Mancini）大面积换员，撤换了其中八名首发球员，这说明了蓝衫军不仅仅是在该小组一枝独秀，也有着深厚板凳实力。

这已经是他们连续第11场胜利，最后一次无法在比赛中取胜得追溯到去年10月对垒荷兰的欧洲国家联赛。此外，球队也已经连续30场比赛不败，追平了意大利国家足球队的连续不败纪录。同时，在三场小组赛攻入七球，并且一球不失，说明蓝衫军的攻守俱佳。

中卫基耶利尼或缺阵

在顺风顺水，次圈赛对手实力又不强的环境下，意大利明晨比赛的最强大对手是自己。曼奇尼现在最担心的应该是小组赛的轻松让球员掉以轻心。

意大利中卫基耶利尼（Chiellini）因为腿腱受伤，错过了最后一场小组赛，明晨之战，这名队长恐怕还是无法及时痊愈，阿切尔比（Acerbi）预料将顶替其位。另外，弗洛伦齐（Florenzi）预计也会错过这场比赛，意大利的右卫位置将落在迪洛伦佐（Di Lorenzo）肩上。

后防有伤员，不过曼奇尼在中场环节却面对幸福的选择烦恼，维拉蒂（Verratti）与洛卡泰利（Locatelli）两人之间得有一人让贤。曼奇尼说：“新的一项比赛开始了，如果球员能坚持之前的表现，我会很高兴，这也是我所能要求的。维拉蒂或是洛卡泰利？我只能说一些优秀的球员将不会上场。”

另一方面，前锋因西涅（Insigne）认为奥地利是支体能非常好的球队，能整场跑动，逼迫对手。

他说：“我们看了一些奥地利的比赛，不过还没有研究细节。从我们所见的，他们的体能非常好，能全场跑动，紧逼对手。不论如何，我们都不会受他们影响，会踢出自己的风格。我们所要做的就是保持冷静，像之前一样，踢出漂亮的比赛。”

奥地利主帅弗达：我有计划

奥地利方面，两名中场莱梅尔（Laimer）与鲍姆加特纳（Baumgartner）都有伤在身，这两名球员都在对垒乌克兰的关键战役上中途伤退，其中鲍姆加特纳更是在该场比赛为奥地利攻入关键的制胜球。在这样的情况下，奥地利的多面手阿拉巴（Alaba）预料将移到左翼的位置。

主帅弗达（Foda）说：“在这个阶段的比赛，没有一个对手是容易的。意大利很久没有输球了，但也许他们会有再输球的一天。我们得全神贯注地准备这场比赛，并竭尽全力在伦敦赢下这场比赛。这并不容易，但我有套计划，球队也已经做好准备。”

中场格里利奇（Grillitsch）则认为，意大利很强，是受看好得一方，不过如果球队拿出最顶级的表现，提升至另一个水平，再加上一点运气，未必赢不了意大利。

两队预计首发

意大利（4-3-3）

门将：

唐纳鲁马（Donnarumma）

后卫：

迪洛伦佐（Di Lorenzo）

博努奇（Bonucci）阿切尔比（Acerbi）

斯皮纳佐拉（Spinazzola）

中场：

维拉蒂（Verratti）

约尔吉尼奥（Jorginho）

巴雷拉（Barella）

前锋：

贝拉尔迪（Berardi）

伊莫比莱（Immobile）

因西涅（Insigne）

奥地利（4-2-3-1）

门将：

巴赫曼（Bachmann）

后卫：

莱纳（Lainer）

德拉戈维奇（Dragovic）

欣特雷格（Hinteregger）

乌尔默（Ulmer）

中场：

格里利奇（Grillitsch）

伊尔桑克（Ilsanker）

克萨韦尔·施拉格（Xaver Schlager）

萨比策尔（Sabitzer）

阿拉巴（Alaba）

前锋：

阿尔瑙托维奇（Arnautovic）

欧锦赛赛程表

星期日：意大利 对 奥地利

3.00AM LIVENow应用

SingtelTV（CH141/143）直播