对阵德国曾让索帅留阴影 亨德森：不让历史耽误当下

英格兰即将在欧洲足球锦标赛16强赛主场迎战德国，新仇旧恨交织。英格兰中场大将亨德森（Henderson）就希望以主帅索思盖特（Southgate）坚强从败给德国的故事中得到启发。

1996年欧锦赛半决赛，英格兰在温布里体育场对垒德国，比赛必须靠点球战决胜负，遗憾的是当时25岁的索思盖特操刀点球被扑出，英格兰最后出局。此后索思盖特仍为英格兰披挂八年，并在英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）与米德尔斯伯勒（Middlesbrough）完成其18年球员生涯。