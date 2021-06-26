2021年欧锦赛 对阵德国曾让索帅留阴影 亨德森：不让历史耽误当下 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 亨德森在记者会前玩飞镖放松心情。（路透社） 字体大小: 小 中 大 英格兰即将在欧洲足球锦标赛16强赛主场迎战德国，新仇旧恨交织。英格兰中场大将亨德森（Henderson）就希望以主帅索思盖特（Southgate）坚强从败给德国的故事中得到启发。1996年欧锦赛半决赛，英格兰在温布里体育场对垒德国，比赛必须靠点球战决胜负，遗憾的是当时25岁的索思盖特操刀点球被扑出，英格兰最后出局。此后索思盖特仍为英格兰披挂八年，并在英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）与米德尔斯伯勒（Middlesbrough）完成其18年球员生涯。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亨德森 索斯盖特 欧锦赛2021 欧洲足球锦标赛 英格兰d 德国 克洛普 全国游泳锦标赛 洪玮成功拿到东运会资格 6月26日欧MyGoal：奥地利难与意大利抗衡 丹麦能乘势拿下威尔士吗？