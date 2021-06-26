2021年欧锦赛

阿尔德韦雷尔德：比利时不怕葡萄牙

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月26日 5:00 AM

后卫阿尔德韦雷尔德认为，上届冠军葡萄牙是顶级对手，将迫使比利时踢出最佳水平。（路透社）
后卫阿尔德韦雷尔德认为，上届冠军葡萄牙是顶级对手，将迫使比利时踢出最佳水平。（路透社）

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夺冠热门比利时将在欧锦赛16强赛提前与上届冠军葡萄牙狭路相逢，后卫阿尔德韦雷尔德（Alderweireld）认为遇上葡萄牙没有什么好怕的，反而是如果遇上较弱的对手，可能抑制了球队的积极性。

F组的最后一轮比赛，当匈牙利领先德国时，比利时的次圈赛对手是匈牙利，不过德国最终扳平比分，葡萄牙被挤落到小组第三，匈牙利则被淘汰，比利时的次圈赛对手也从匈牙利变为葡萄牙。

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