阿尔德韦雷尔德：比利时不怕葡萄牙

夺冠热门比利时将在欧锦赛16强赛提前与上届冠军葡萄牙狭路相逢，后卫阿尔德韦雷尔德（Alderweireld）认为遇上葡萄牙没有什么好怕的，反而是如果遇上较弱的对手，可能抑制了球队的积极性。

F组的最后一轮比赛，当匈牙利领先德国时，比利时的次圈赛对手是匈牙利，不过德国最终扳平比分，葡萄牙被挤落到小组第三，匈牙利则被淘汰，比利时的次圈赛对手也从匈牙利变为葡萄牙。