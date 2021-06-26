2021年欧锦赛 阿尔德韦雷尔德：比利时不怕葡萄牙 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 后卫阿尔德韦雷尔德认为，上届冠军葡萄牙是顶级对手，将迫使比利时踢出最佳水平。（路透社） 字体大小: 小 中 大 夺冠热门比利时将在欧锦赛16强赛提前与上届冠军葡萄牙狭路相逢，后卫阿尔德韦雷尔德（Alderweireld）认为遇上葡萄牙没有什么好怕的，反而是如果遇上较弱的对手，可能抑制了球队的积极性。F组的最后一轮比赛，当匈牙利领先德国时，比利时的次圈赛对手是匈牙利，不过德国最终扳平比分，葡萄牙被挤落到小组第三，匈牙利则被淘汰，比利时的次圈赛对手也从匈牙利变为葡萄牙。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 比利时 欧锦赛 葡萄牙 欧锦赛2021 全国游泳锦标赛 洪玮成功拿到东运会资格 6月26日欧MyGoal：奥地利难与意大利抗衡 丹麦能乘势拿下威尔士吗？