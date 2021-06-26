欧洲足联宣布取消“客场进球”规则

欧洲足联前天突然宣布一项重磅消息——从2021-22赛季开始，取消所有欧战赛事（包括男子、女子和青少年赛事）的“客场进球”规则。

为球迷所熟知的客场进球规则指的是在主客场两回合的比赛中，如果两队总比分一样，那客场进球较多的球队将获得晋级资格。不过，从下赛季开始，这一规则将取消，如果出现总比分相同的情况，将进行30分钟的加时赛，如果仍无法决出胜负，将以点球大战决定哪一队晋级。