欧洲足联宣布取消“客场进球”规则 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 欧洲足联主席塞弗林：很多教练、球员、球迷和其他足球界人士都质疑客场进球规则的公平性。（法新社） 字体大小: 小 中 大 欧洲足联前天突然宣布一项重磅消息——从2021-22赛季开始，取消所有欧战赛事（包括男子、女子和青少年赛事）的“客场进球”规则。为球迷所熟知的客场进球规则指的是在主客场两回合的比赛中，如果两队总比分一样，那客场进球较多的球队将获得晋级资格。不过，从下赛季开始，这一规则将取消，如果出现总比分相同的情况，将进行30分钟的加时赛，如果仍无法决出胜负，将以点球大战决定哪一队晋级。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧锦赛2021 欧洲足联 客场进球规则 全国游泳锦标赛 洪玮成功拿到东运会资格 6月26日欧MyGoal：奥地利难与意大利抗衡 丹麦能乘势拿下威尔士吗？