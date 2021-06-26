欧洲足联宣布取消“客场进球”规则

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月26日 5:00 AM

欧洲足联主席塞弗林：很多教练、球员、球迷和其他足球界人士都质疑客场进球规则的公平性。（法新社）
欧洲足联主席塞弗林：很多教练、球员、球迷和其他足球界人士都质疑客场进球规则的公平性。（法新社）

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欧洲足联前天突然宣布一项重磅消息——从2021-22赛季开始，取消所有欧战赛事（包括男子、女子和青少年赛事）的“客场进球”规则。

为球迷所熟知的客场进球规则指的是在主客场两回合的比赛中，如果两队总比分一样，那客场进球较多的球队将获得晋级资格。不过，从下赛季开始，这一规则将取消，如果出现总比分相同的情况，将进行30分钟的加时赛，如果仍无法决出胜负，将以点球大战决定哪一队晋级。

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