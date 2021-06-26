中国选手张之臻三连胜 进温网正赛创历史 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 张之臻目前男单世界排名第178位，是唯一排在前250名以内的中国男球员。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中国24岁球员张之臻在外围赛中取得三连胜，成为网球运动进入公开赛时代以来，首位参加温布登锦标赛正赛的中国男球员。在昨天进行的温网外围赛第三轮（决胜轮）中，张之臻以6比0、6比3、6比7（4比7）、7比6（8比6）击败世界排名第117位的阿根廷球员塞伦多罗，顺利晋级正赛。在稍早前进行的两轮比赛中，张之臻先以两个6比1轻取秘鲁球员巴里利亚斯，再以两个7比6（7比5）险胜智利球员塔比洛。凭借这一战绩，张之臻成为公开赛时代以来，继吴迪、张择和李喆之后第四位参加大满贯赛事男单正赛的中国男选手。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 阿根廷 网球 张之臻 温网 全国游泳锦标赛 洪玮成功拿到东运会资格 6月26日欧MyGoal：奥地利难与意大利抗衡 丹麦能乘势拿下威尔士吗？