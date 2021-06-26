中国选手张之臻三连胜 进温网正赛创历史

中国24岁球员张之臻在外围赛中取得三连胜，成为网球运动进入公开赛时代以来，首位参加温布登锦标赛正赛的中国男球员。

在昨天进行的温网外围赛第三轮（决胜轮）中，张之臻以6比0、6比3、6比7（4比7）、7比6（8比6）击败世界排名第117位的阿根廷球员塞伦多罗，顺利晋级正赛。

在稍早前进行的两轮比赛中，张之臻先以两个6比1轻取秘鲁球员巴里利亚斯，再以两个7比6（7比5）险胜智利球员塔比洛。凭借这一战绩，张之臻成为公开赛时代以来，继吴迪、张择和李喆之后第四位参加大满贯赛事男单正赛的中国男选手。