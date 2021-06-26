美职业篮球季后赛 乔治杰克逊双剑合璧助快艇扳回一城

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月26日 5:00 AM

快艇核心乔治（13号）突破太阳内线艾顿的防守，强攻篮下得分。（今日美国）
快艇核心乔治（13号）突破太阳内线艾顿的防守，强攻篮下得分。（今日美国）

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对快艇来说，这是一场至关重要的胜利，因为在NBA历史上还未出现一支球队能在七战四胜制的系列赛以0比3总比分落后的劣势下，连胜四场上演大翻盘的情况。

（洛杉矶综合电）保罗（Paul）的复出并没有帮助菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）拿到赛点，该队昨天客场92比106不敌洛杉矶快艇（LA Clippers），在美国职业篮球赛（NBA）西岸决赛以2比1的总比分暂时领先。

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