美职业篮球季后赛 乔治杰克逊双剑合璧助快艇扳回一城

对快艇来说，这是一场至关重要的胜利，因为在NBA历史上还未出现一支球队能在七战四胜制的系列赛以0比3总比分落后的劣势下，连胜四场上演大翻盘的情况。

（洛杉矶综合电）保罗（Paul）的复出并没有帮助菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）拿到赛点，该队昨天客场92比106不敌洛杉矶快艇（LA Clippers），在美国职业篮球赛（NBA）西岸决赛以2比1的总比分暂时领先。