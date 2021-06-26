美职业篮球季后赛 乔治杰克逊双剑合璧助快艇扳回一城 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 快艇核心乔治（13号）突破太阳内线艾顿的防守，强攻篮下得分。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 对快艇来说，这是一场至关重要的胜利，因为在NBA历史上还未出现一支球队能在七战四胜制的系列赛以0比3总比分落后的劣势下，连胜四场上演大翻盘的情况。（洛杉矶综合电）保罗（Paul）的复出并没有帮助菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）拿到赛点，该队昨天客场92比106不敌洛杉矶快艇（LA Clippers），在美国职业篮球赛（NBA）西岸决赛以2比1的总比分暂时领先。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 太阳 洛杉矶 洛杉矶快艇 菲尼克斯太阳 佩恩 保罗 乔治 杰克逊 全国游泳锦标赛 洪玮成功拿到东运会资格 6月26日欧MyGoal：奥地利难与意大利抗衡 丹麦能乘势拿下威尔士吗？