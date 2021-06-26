6月26日欧MyGoal：奥地利难与意大利抗衡 丹麦能乘势拿下威尔士吗？

欧锦赛的16强淘汰赛明天凌晨（6月27日）打响第一炮，从6月27日到30日，连续四天凌晨会有四支16强队伍展开生死搏斗争夺八强席位。最先开战的丹麦、威尔士、奥地利和意大利，谁能顺利闯关？

丹麦在B组最后一轮小组赛“再现童话”，在最后关头4比1横扫俄罗斯挤进16强。被埃里克森（Eriksen）事件和上一轮奇迹点燃斗志的这支球队，能否顺势拿下威尔士，延续正在上演的“童话”？威尔士靠几个关键球星的发挥能否战胜丹麦？

面对小组赛完胜，攻入七球丢零球的意大利，奥地利除了运气还能靠什么取胜？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组高级记者陈宇昕，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。