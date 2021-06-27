6月27日欧MyGoal：比利时斗葡萄牙争复赛资格

一个是世界第一球队，另一个是欧锦赛卫冕冠军，说比利时对垒葡萄牙是本届欧锦赛16强赛最有看头的球赛，一点也不为过。

明天（新加坡时间6月27日）凌晨3时上演的这场强强对话，是比利时和葡萄牙历来第一次在大赛中碰头。两支队伍在小组赛阶段各进了七球，锋线火力十足，哪一队将略胜一筹，令人非常期待。

另一方面，“橙衣军团”荷兰将在午夜12时的16强赛中对垒实力不俗的捷克。荷兰近期状态大好，小组赛三场全胜还进了八球，是24支队伍中最多的。

暌违九年重返欧锦赛正赛舞台的荷兰，能否顺利拿下四连胜，击退捷克继续前进呢？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组高级记者刘安远做客，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

欲知更多欧锦赛相关消息，请浏览zaobao.sg欧锦赛2021专页。