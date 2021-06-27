冯天薇与球队会合 进入奥运最后备战阶段

新加坡首号乒乓球女将冯天薇明天将从大阪前往岛田与新加坡队会合，进入备战东京奥运会的最后冲刺阶段。她表示，将全力一搏，争取为新加坡赢得一枚奖牌。

我国乒乓球名将冯天薇已在日本生活训练了三个多月，明天她将结束独自备战东京奥运会的日子，从大阪前往岛田与新加坡队会合，与队友一起进入备战的最后冲刺阶段。

在接受《联合早报》采访时冯天薇表示：“这是我第四次参加奥运会，还有不到一个月，必须调整好心态和状态。届时全力一搏，争取为新加坡赢得一枚奖牌。”

采访冯天薇那天，她正准备打第二剂辉瑞疫苗。她说：“因为这几天要打疫苗，所以没敢练太多。因为打完了第一针后反应还是挺大的，感到很疲惫。”

大阪疫情严重

训练一度陷入困境

作为新加坡女乒的领军人物，冯天薇自知身上的重任，一刻都不敢放松对自己的要求。在3月中旬结束了多哈两站比赛后，就与教练何可一飞往日本，寻求更好的训练条件。但令她没有料到的是，计划赶不上冠病疫情的快速反弹和突变。

回想过去三个多月的经历，冯天薇感慨万千。她所在的大阪疫情非常严重，训练陷入了极端困境。

据她透露：“疫情严重时场馆关闭，只能断断续续的训练，有时候找的陪练请假不能来或是受伤了就只能自己练，这种情况持续到现在。”

何可一则表示：“训练的确比较艰苦。日本疫情严重，我们没有固定的训练地方和训练对手，要到处找地方和陪练，整个过程挺艰难的。”

但即便再艰难，冯天薇也没有想过要放弃。她说：“这是我第一次独自备战，很难忘。备战确实遇到了很大的困难，但毕竟自己是专业运动员，况且奥运精神也不允许自己逃避困难轻言放弃。现在还有20多天，会为自己加油。”

值得一提的是，在日本疫情最严重的4月份，中国名帅吴敬平飞抵日本，火线驰援举步维艰的弟子。两个多月来，67岁的老帅成了三人小团队的主心骨。

这让冯天薇心存感激：“吴导来了以后，自己心里更有底了。”

何可一也认为：“吴导来了后对冯天薇的训练帮助很大，我们三人小团队进展还可以，挺满意的。”

在谈到自己第四次奥运之旅，冯天薇说：“很久没有比赛了，直接参加奥运会肯定会遇到很大的挑战。这几个月的训练是否有提升，还要在比赛中去检验。但帮助新加坡队夺取奖牌是我的目标，无论是单项还是团体都会竭尽全力。”

何可一表示：“前段时间技战术准备比较多，但随着奥运会的临近，心态和状态调整很重要。现在冯天薇整体还可以，估计随着比赛来临会越来越紧张。”

冯天薇奥运排名第六，这意味着她越打到后面对手就越强。何可一说：“奥运会比的是心态，打好了什么事都能发生。最主要是看临场发挥，尤其是首圈。”