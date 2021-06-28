6月28日欧MyGoal：法国和西班牙相约复赛不成问题？ 【直播】虽有一堆伤兵，从未在竞赛中败给瑞士的法国应能稳操胜券？年轻快速的西班牙队迎战经验丰富的克罗地亚老兵，谁将更胜一筹？与主持人叶俊颖和新闻中心体育组主任宋以彬一起追球评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Sunday, June 27, 2021

欧锦赛传统豪门法国和西班牙明天凌晨（6月29日）将分别对战瑞士和克罗地亚争夺复赛资格。

从两队实力和历史过往成绩来看，在“死亡之组”以第一名出线的2018年世界杯冠军法国，战胜只能以最佳小组第三出线的瑞士应该不成问题。法国从未在国际足球竞赛中输给瑞士，瑞士也已有67年没有晋级重大足球赛事的八强复赛。

不过法国在本届欧锦赛的表现也不是很稳定，在首场小组赛1比0小胜德国后，只能与匈牙利和葡萄牙打成平手，如今更是带着不少伤病问题迎战瑞士。这是否会让瑞士有机可乘，影响明日战局？

另一方面，斗牛士西班牙与2018年世界杯亚军克罗地亚的比赛也势必是场硬仗。西班牙和克罗地亚在小组赛最后一轮都终于打出状态，分别以5比0和3比1战胜斯洛伐克和苏格兰，锁定关键一役的胜利。

克罗地亚在欧锦赛的表现一直不佳，从未打入四强。根据最新消息，刚在对苏格兰的比赛中攻入一球的克罗地亚前线主将佩里希奇（Ivan Perisic）在周六（26日）确诊感染冠病，肯定在此役缺阵。赛前形势看似对克罗地亚不利，年轻的西班牙队能否凭实力和体力战胜经验更丰富的克罗地亚老兵？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组主任宋以彬，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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