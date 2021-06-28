2021年欧锦赛 英格兰前锋卢因：凯恩终将大放异彩 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 卡尔弗特·卢因（右）认为前锋凯恩（左）终究将在本次比赛大放异彩。（路透社） 字体大小: 小 中 大 虽然哈里·凯恩（Harry Kane）在本次的欧锦赛至今表现平庸无奇，英格兰前锋卡尔弗特·卢因（Calvert-Lewin）认为这名英格兰队长拥有不容置疑的能力，将能在这次的比赛大放异彩。在这次的欧锦小组赛，托特纳姆（Tottenham）球星凯恩不仅至今没有取得进球，在这三场小组赛也只有一次攻门命中球门目标，在本地时间星期三凌晨对垒德国的次圈赛关键战役之前，这名球员的状态一直备受议论。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 凯恩 英格兰 欧锦赛 欧锦赛2021 温网开打乔天王锁定第20个大满贯冠军 6月28日欧MyGoal：法国和西班牙相约复赛不成问题？