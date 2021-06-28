英格兰前锋卢因：凯恩终将大放异彩

虽然哈里·凯恩（Harry Kane）在本次的欧锦赛至今表现平庸无奇，英格兰前锋卡尔弗特·卢因（Calvert-Lewin）认为这名英格兰队长拥有不容置疑的能力，将能在这次的比赛大放异彩。

在这次的欧锦小组赛，托特纳姆（Tottenham）球星凯恩不仅至今没有取得进球，在这三场小组赛也只有一次攻门命中球门目标，在本地时间星期三凌晨对垒德国的次圈赛关键战役之前，这名球员的状态一直备受议论。