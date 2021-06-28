德国前锋穆勒：赢英格兰一球 不会有太大问题

（柏林综合电）虽然职业生涯载誉无数，德国前锋穆勒（Mueller）却从不曾在欧锦赛进过球。这名拜仁前锋表示，如果能在对垒英格兰的16强比赛中攻入他的欧锦首球，那将会是一件非常美好的事情，不过最重要的还是协助球队取得胜利。

德国将于周三凌晨（本地时间6月30日）在温布利球场迎战英格兰队，昨天，这位31岁的德国前锋出席了赛前记者会。他承认，自己从未在欧锦赛中进过一球，并补充说，在国家队，自己可能更像是指挥和助攻者。

“我现在的角色和我在球会的职责不一样，因为我更多地把自己看作是国家队队友的配角，为他们提供进球机会。”

“但最重要的是我们需要以一个团队的形式来踢比赛，在整个球场跑动，始终保持着稳定性，以及对比赛的控制。”

德国队在死亡小组中展现出的坚韧性也让他们顺利晋级16强，同时也给整支球队增添了前进的动力。穆勒也说：“从现在开始，生死攸关。你必须为此做好准备，并在移动上保持灵活。”

早前，穆勒在对阵葡萄牙的比赛中膝盖受伤，导致他并未首发对阵匈牙利，而是在最后第25分钟才替补上场。谈及膝盖伤势，穆勒表示自己目前已恢复得差不多。

“如果我的身体有问题，那么我今天就不会来训练。小小的伤病影响不到我，我有足够的经验去处理它，我相信周二（当地时间）不会有问题。”

2010年南非世界杯，德国曾4比1大胜英格兰，穆勒曾梅开二度。谈及两队的交手过往，穆勒表示：“我在温布里球场有很多美好的回忆。2013年我曾在那里拿到欧冠奖杯。我们在2010年也曾击败英格兰，那场比赛跟这场没有关系，但还是让我们可以感觉好一点。”

“对阵英格兰，我想我们不会得到很多机会。但我估计，赢他们一球不会有什么太大问题。”

德国主帅勒夫日前在德国晋级后的发布会上说，他非常期待与英格兰的球赛，而德国必须当心英格兰的定位球。