2021年欧锦赛

童话续演 丹麦狂胜威尔士 多尔贝里梅开二度

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月28日 5:00 AM

多尔贝里成为丹麦晋级复赛的大功臣。（法新社）
多尔贝里成为丹麦晋级复赛的大功臣。（法新社）

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本届欧锦赛第一次首发上场，丹麦前锋多尔贝里（Dolberg）在昨晨对垒威尔士的2020年欧洲足球锦标赛16强赛梅开二度，助球队摧毁对手，取得复赛资格。

这名效力法甲球会尼斯（Nice）的前锋在之前的三场小组赛，只在对垒俄罗斯的最后一轮比赛候补上场踢了30分钟。昨晨首发后，他先是在球赛第27分钟拔下头筹，打乱了威尔士的节奏，随后在下半场开始后三分钟攻入第二球，将比分扩大至2比0，为丹麦奠定胜基，也摧毁了威尔士的希望。

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