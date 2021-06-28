2021年欧锦赛 童话续演 丹麦狂胜威尔士 多尔贝里梅开二度 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 多尔贝里成为丹麦晋级复赛的大功臣。（法新社） 字体大小: 小 中 大 本届欧锦赛第一次首发上场，丹麦前锋多尔贝里（Dolberg）在昨晨对垒威尔士的2020年欧洲足球锦标赛16强赛梅开二度，助球队摧毁对手，取得复赛资格。这名效力法甲球会尼斯（Nice）的前锋在之前的三场小组赛，只在对垒俄罗斯的最后一轮比赛候补上场踢了30分钟。昨晨首发后，他先是在球赛第27分钟拔下头筹，打乱了威尔士的节奏，随后在下半场开始后三分钟攻入第二球，将比分扩大至2比0，为丹麦奠定胜基，也摧毁了威尔士的希望。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 丹麦 威尔士 欧锦赛2021 温网开打乔天王锁定第20个大满贯冠军 6月28日欧MyGoal：法国和西班牙相约复赛不成问题？