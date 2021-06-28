童话续演 丹麦狂胜威尔士 多尔贝里梅开二度

本届欧锦赛第一次首发上场，丹麦前锋多尔贝里（Dolberg）在昨晨对垒威尔士的2020年欧洲足球锦标赛16强赛梅开二度，助球队摧毁对手，取得复赛资格。

这名效力法甲球会尼斯（Nice）的前锋在之前的三场小组赛，只在对垒俄罗斯的最后一轮比赛候补上场踢了30分钟。昨晨首发后，他先是在球赛第27分钟拔下头筹，打乱了威尔士的节奏，随后在下半场开始后三分钟攻入第二球，将比分扩大至2比0，为丹麦奠定胜基，也摧毁了威尔士的希望。