太阳再胜快艇 总决赛在望

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月28日 5:00 AM

太阳主将布克（左）在快艇球员贝弗利的严密防守下，准备进攻。（今日美国）
太阳主将布克（左）在快艇球员贝弗利的严密防守下，准备进攻。（今日美国）

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所谓“进攻赢得比赛，防守赢得冠军”，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）在昨天的美国职业篮球赛（NBA）东岸决赛第四仗中，就凭着固若金汤的防守客场以84比80险胜洛杉矶快艇（LA Clippers），目前以3比1的总比分领先，只要再胜一场就能挺进总决赛。

这场比赛太阳在第三节一度领先16分，但快艇在主场1万8000名球迷的呐喊助威下吹起反击的号角，追至只落后一分。太阳在第四节加强防守，只让对手拿到14分，终于赢得了一场重要的胜仗。

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