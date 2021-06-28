太阳再胜快艇 总决赛在望 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 太阳主将布克（左）在快艇球员贝弗利的严密防守下，准备进攻。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 所谓“进攻赢得比赛，防守赢得冠军”，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）在昨天的美国职业篮球赛（NBA）东岸决赛第四仗中，就凭着固若金汤的防守客场以84比80险胜洛杉矶快艇（LA Clippers），目前以3比1的总比分领先，只要再胜一场就能挺进总决赛。这场比赛太阳在第三节一度领先16分，但快艇在主场1万8000名球迷的呐喊助威下吹起反击的号角，追至只落后一分。太阳在第四节加强防守，只让对手拿到14分，终于赢得了一场重要的胜仗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NBA 洛杉矶快艇 菲尼克斯太阳 美职篮季后赛 温网开打乔天王锁定第20个大满贯冠军 6月28日欧MyGoal：法国和西班牙相约复赛不成问题？