陈永进刷新男子50米自由泳全国纪录

新加坡全国游泳锦标赛昨天（6月27日）结束最后一天赛事，陈永进在男子50米自由泳项目中刷新全国纪录，并游进东运会A标。

在昨天男子50米预赛中，陈永进游出22秒12，刷新了此前同样由他在2019年菲律宾东运会中创下的22秒25纪录。在接下来的男子50米决赛中，陈永进游出22秒21，达到东运会A标，张正伟则紧随其后，游出22秒70，达到东运会B标。

根据赛会规则，陈永进在50米项目中还能有一次冲击奥运的机会，然而他随后游出22秒26，比奥运A标（22秒01）慢了0.25秒，无缘东京奥运会。

在男子200米混合泳项目中，20岁的洪玮游出2分02秒97的成绩，夺得冠军并达到奥运会B标。

女子组方面，颜欣慧在女子1500米自由泳决赛中以16分35秒03的成绩摘得桂冠，比第二名选手快了1分10秒。

今年的全国锦标赛就此全部结束，没有泳手通过这项赛事搭上东京奥运末班车。新加坡国家泳队总教练威德马昨天也对这次比赛做了总结。他说:“这是一场非常艰苦和漫长的奥运选拔赛。也许是因为冠病疫情带来的挑战，比赛项目的可持续性要求更高，这对我们的游泳训练造成了一定的影响。但我们也看到了一些积极的信号，从陈永进和颜欣慧的表现来看，他们距离奥运A标仅一步之遥。所以这是件好事。”

国家泳队训练中心总教练陈利裕补充道：“这真是一个漫长的赛季，我为所有的参赛选手感到不容易。在这段期间，他们一直努力训练。作为教练组，虽然我们对比赛结果感到失望，但我们也理解每个游泳运动员在这段期间所承受的心理压力。我们需要学习如何应对这些压力、学习如何克服这些困难。我们接下来的工作会将重心放在那些已经获得奥运参赛资格的游泳运动员。”