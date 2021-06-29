6月29日欧MyGoal：主场迎战德国 英格兰誓破55年魔咒 【直播】自1966年世界杯决赛击败德国后，英格兰就再也没有在大赛淘汰赛中战胜德国。这回在伦敦温布利球场迎战德国，英格兰能否靠着主场优势，打破55年的魔咒，成功挺进复赛呢？与主持人李丽敏和新闻中心体育组副主任梁文龙一起追球评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Monday, June 28, 2021

多次在世界杯、欧锦赛大赛上相遇的足球宿敌英格兰和德国，将于新加坡时间明天（6月30日）午夜12时开踢的欧锦赛16强赛中再度碰头。

1966年7月30日，英格兰与德国在温布利球场举行的世界杯决赛一较高下，两队苦战90分钟后2比2平手。经过加时赛，英格兰最终以4比2的成绩称冠。不过，在那之后，英格兰在大赛淘汰赛阶段就再也没有赢过德国。他们四次面对德国全败，其中包括1990年世界杯半决赛和1996年欧锦赛半决赛两次点球大战败北。

英格兰这回又在温布利球场迎战德国，能否靠着主场优势击退德国，打破55年不胜德国的魔咒呢？

在凌晨3时的最后一场16强赛，瑞典将对垒乌克兰，哪一队的胜算较高？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组副主任梁文龙，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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