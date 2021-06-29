荷兰足总将开除主帅德波尔

“橙衣军团”荷兰在本届欧锦赛16强赛出人意料的以0比2败给捷克，无缘进入八强。这场比赛荷兰虽然创造了不少进攻机会，却得势不得分，还创造了自1980年欧锦赛和世界杯赛有数据统计以来，橙衣军团在国际大赛单场赛事零射正的耻辱纪录。在这样的情况下，据荷兰媒体报道，该国足总已对德波尔（de Boer）失望透顶，将开除这名主帅。

对于这样一场耻辱性的失利，很多荷兰球评和球迷都认为德波尔必须负起主要责任，一时间骂声四起，诸如“德波尔下课！”“荷兰历史最差主教练！”“当德波尔担任我们的主帅，发生这样的事情并不奇怪。”等话题充斥着社交媒体。

德波尔本场比赛的换人调整确实有很大的问题，在球队0比1落后时，他换下了马伦（Malen），让普罗梅斯（Promes）上场，结果后者在场上碌碌无为，导致橙衣军团在比赛后半段完全没有了像样的进攻。

在赛后记者会上，媒体也问了德波尔他是否担心下课的问题。他说：“我现在不必回答这个问题，我需要冷静思考一下。现在我感觉就像宿醉了那样难受，我相信很多球迷也是这样。”

2020年夏天，巴塞罗那挖角荷兰主帅科曼（Koeman），荷兰足总在情急之下才找到德波尔接任。德波尔一执教后就创下了尴尬的纪录，成为橙衣军团历史上第一位无法在首四场比赛中获得任何胜利的主帅。当时就有很多球迷认为，这名荷兰前国脚根本不是率领球队参加欧锦赛的理想人选。