不放弃就有希望 瑞士靠强大意志淘汰法国

瑞士正赛3比3逼和法国，接着通过点球战5比4气走世界冠军，大爆冷门。许多人都归咎于法国前锋姆巴佩最后的点球被扑出，但这场比赛两队都全力以赴，尤其瑞士展现了无畏强敌的精神，奉献了精彩绝伦的对决。

“那是第65或第68分钟吧，我抬头看向球场的大时钟。当时我们在防守角球，我告诉扬（佐默，Sommer），我们必须醒过来，不然一切都结束了。”

扎卡（Xhaka）描述的这一幕，其时法国中场波格巴（Pogba）还没进球，比分法国2，瑞士1。

昨天瑞士对垒法国的比赛来到第75分钟，法国一波进攻被瑞士防线挡开，波格巴中场跟进抢先得到皮球。高大的法国人向右一晃，右脚拉弓如满月，砰的一声，皮球如流星飞矢射向瑞士龙门右上死角，任门将佐默有天大的本事也无法阻拦。

波格巴进球后来了一段舞蹈，那不可一世的神情是可以理解的。法国作为2018年世界杯冠军，本届欧锦赛的夺冠大热门，在罗马尼亚首都布加勒斯特球场，高卢雄鸡虽然上半场一球落后，但下半场连扳三城，任谁都以为法国队胜券在握，因此他们有理由张扬，有理由庆祝。

但明眼人都知道，这是一场势均力敌的比赛，甚至可以说，瑞士表现得更兴奋更积极。

上半场，瑞士的攻势让法国主帅德尚（Deschamps）的三后卫阵容看起来脆弱不堪。比赛才15分钟，中卫朗格莱（Lenglet）就被瑞士前锋塞费罗维奇（Seferovic）骑到头上，后者接获祖贝尔（Zuber）来自左路的妙传，头槌破门，法国队措手不及。

瑞士拼到最后一分钟

中场休息后，德尚立刻撤换朗格莱，让前锋科曼（Coman）充当左翼卫，用回四后卫阵型。这一方面是伤病导致，两名左卫埃尔南德斯（Hernandez）与迪涅（Digne）都受伤，德尚选择不多，但科曼表现突出，正赛伤停补时阶段，他的一脚抽射击中门楣弹出，若皮球弹道再低几寸，结局就不一样了。

总之，足球之神这次眷顾了没有放弃的瑞士队。

落后世界冠军两球，那种绝望感恐怕非你我能轻易理解。不过，如扎卡所说，要放弃还太早了，这名队长不断激励着球队，展现其强大的领袖气质。

法国的进球者都是超级巨星，本泽马（Benzema）两球，波格巴一球，仿佛都在预料之中。瑞士主帅佩特科维奇（Petkovic）必须果断换人，在追分阶段换下了表现平平的沙奇里（Shaqiri）、威德默（Widmer），果然替补上阵的加夫拉诺维奇（Gavranovic）与姆巴布（Mbabu）没有让人失望。

布加勒斯特的这个夜晚，身穿九号的塞费罗维奇功不可没，他由始至终都潜伏在敌人禁区如猫科动物。比赛第81分钟，姆巴布右路传中，塞费罗维奇摆脱了法国两名中后卫，突然杀到门将洛里斯（Lloris）面前，再次头顶进球。

近距离确保皮球进网，这正是九号在足球世界里的本色。波格巴式的远射可遇不可求，但塞费罗维奇式的进球可以通过勤奋和毅力办到。

那就是不懈带来的希望。

法国队阵脚大乱，正赛最后一分钟，波格巴中场接球被截，瑞士替补前锋加夫拉诺维奇单骑突破，假动作摆脱了对手，左脚推射，皮球准确无误钻入龙门底角，3比3，付出得到了回报。

不应归咎姆巴佩

接下来发生的，就是媒体大肆宣传的：姆巴佩（Mbappe）踢失点球，法国出局。

把罪都推给姆巴佩实在太不尊重瑞士国家队了。

这场比赛两队都交出让人超乎想象的表现。在淘汰赛阶段，他们没有走保守策略，精彩的对攻让人眼花缭乱。

下半场还发生了好多事，包括第55分钟，瑞士后卫罗德里格斯（Rodriguez）主罚罚球被洛里斯扑救，错过了领先两球的机会。

赛前罗德里格斯扬言瑞士队做好了点球战的准备，人人都能射进点球，可他自己却在正赛阶段浪费了机会。就当我们以为他是虚张声势的时候，瑞士队在点球战中五球全部命中，加上佐默最后一球单手托出姆巴佩的射门，瑞士成功淘汰法国，制造了本届赛会最大冷门。

比赛终须分胜负，瑞士创造了历史，大家都应该学姆巴佩，祝瑞士好运。

瑞士对法国点球战与球员评分

球员评分

瑞士

门将：佐默（Sommer）8.5

后卫：埃尔韦迪（Elvedi）7.5

阿坎吉（Akanji） 7

罗德里格斯（Rodriguez）6.5

中场：祖贝尔（Zuber）6.5

弗罗伊勒（Freuler）6

扎卡（Xhaka）7

威德默（Widmer）6

沙奇里（Shaqiri）5.5

前锋：昂博洛（Embolo）5.5

塞费罗维奇（Seferovic）8

替补：加夫拉诺维奇（Gavranovic）8

姆巴布（Mbabu） 7.5

巴尔加斯（Vargas）7

穆罕默迪（Mehmedi）7

舍尔（Schar）6

法斯纳赫特（Fassnacht）6

法国

门将：洛里斯（Lloris）6.5

后卫：瓦拉内（Varane）6

朗格莱（Lenglet）5

金庞贝（Kimpembe）6

中场：帕瓦尔（Pavard）6.5

拉比奥（Rabiot）6

坎泰（Kante）6

波格巴（Pogba）7

前锋：本泽马（Benzema）7.5

格里耶兹芒（Griezmann）6.5

姆巴佩（Mbappe）5.5

替补：科曼（Coman）7

西索科（Sissoko）7

吉鲁（Giroud）6

图拉姆（Marcus Thuram）6