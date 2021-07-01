2021年欧锦赛 加时赛补足时间绝杀瑞典 乌克兰勇闯复赛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 乌克兰前锋多夫贝克（右）头球绝杀，瑞典球员（黄衣）几近崩溃。（法新社） 字体大小: 小 中 大 乌克兰替补前锋多夫贝克（Dovbyk）在比赛第121分钟头球破门，避免了点球战，助乌克兰2比1绝杀瑞典，闯入欧洲足球锦标赛复赛。最后一场16强赛，乌克兰和瑞典从比赛第一分钟开始就精彩对攻。舍夫琴科（Shevchenko）调教的乌克兰勇于投入进攻，第27分钟，乌克兰前锋亚尔莫连科（Yarmolenko）用外脚背送出了一记极富想象力的传中球，后点支援的津琴科（Zinchenko）无人看管，一脚怒射将球轰入瑞典龙门。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧锦赛2021 欧锦2020 欧洲足球锦标赛 乌克兰 瑞典 安特托孔波左膝伤公鹿军心大乱 老鹰2比2扳平总比分 奥运火炬接力进入东京后暂改为室内点火仪式