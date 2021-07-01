加时赛补足时间绝杀瑞典 乌克兰勇闯复赛

乌克兰替补前锋多夫贝克（Dovbyk）在比赛第121分钟头球破门，避免了点球战，助乌克兰2比1绝杀瑞典，闯入欧洲足球锦标赛复赛。

最后一场16强赛，乌克兰和瑞典从比赛第一分钟开始就精彩对攻。舍夫琴科（Shevchenko）调教的乌克兰勇于投入进攻，第27分钟，乌克兰前锋亚尔莫连科（Yarmolenko）用外脚背送出了一记极富想象力的传中球，后点支援的津琴科（Zinchenko）无人看管，一脚怒射将球轰入瑞典龙门。