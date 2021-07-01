塞雷娜右腿伤退赛 大满贯第24冠梦碎

美国老将塞雷娜在她最擅长的草地大满贯赛事因滑倒而退出比赛，在26年职业生涯里第二次大满贯一轮游。

（伦敦综合电）温布登网球锦标赛夺冠热门、23次大满贯赛事冠军得主塞雷娜昨天在女单首圈以令人心碎的方式画上句号，她在首盘扭伤大腿肌肉，无法坚持比赛最终选择退赛。

这名美国名将赛后直言自己心都碎了。

她在社交媒体上写道：“右腿受伤后，今天我不得不退出比赛，我很伤心。感谢观众还有团队这么支持我，是你们让中央球场变得如此有意义。今天，当我走进和离开球场的时候，感受到大家非比寻常的温暖和支持，这对我来说这就是全世界。”

即将年满40岁的塞雷娜在首盘比赛以3比1领先白罗斯女将艾莉克珊德拉时不慎滑倒，必须暂停比赛让治疗师检查右腿。她在接受治疗后返回球场情况并没有好转，让对手连追了两局。

当比分停在3比3时比赛结束了，塞雷娜流着泪离开了中央球场，并没有透露伤势的严重程度。

随着年龄的增长，塞雷娜想追平玛格丽特创下的24个大满贯赛事单打冠军纪录的机会已越来越渺茫，她今年只剩下美国公开赛可以完成这项壮举。

塞雷娜过去四次亮相温网都打进决赛，2015年和2016年成功捧冠，2017年因生产暂别赛场，2018年和2019年则屈居亚军。2020年温网因冠状病毒疫情缘故取消。

在这次比赛含泪告别的还有西班牙好手卡拉·纳瓦罗，战胜病魔重返赛场后的她首圈就遭遇世界第一的澳大利亚名将阿什莉，激战三盘后以1比6、7比6（7比1）、1比6败下阵来。

这名前世界排名第六的好手去年9月患上霍奇金淋巴癌，经过20几次化疗后终于重返赛场。法国公开赛是她的复出首战，但也是奋战三盘无奈出局。挥手告别温网后，她的下一站旅程是东京奥运会，随后将在美网结束职业生涯。

她在受访时说：“温网给了我一份非常棒的礼物，不可能比今天更美好了。我的职业生涯只剩下几场比赛，这是其中之一。我的对手是阿什莉，是世界第一，我踏上了中央球场，而且还有顶棚，这真是太不可思议了。我很享受这一切，今天我是世界上最幸福的球员。”

在昨晚进行的比赛中，来自加拿大的五号种子比安卡爆冷出局，法国对手阿丽泽·科内特用时不到一个半小时就以6比2、6比1胜出。

21岁的比安卡自从赢得2019年美网冠军后状态每况愈下，缺席整个2020赛季后，今年连续在法网和温网一轮游，澳洲公开赛也只打进次圈。

男单方面，“日本一哥”锦织圭对垒澳洲新星波佩林信心十足，仅用时两小时就以三个6比4结束比赛。

尽管年轻的波佩林在这场比赛中发球十分强劲，但经验丰富的锦织圭不仅守住了他全部发球局，还成功破发了三次，轻松挺进次圈。日本人在温网上的战绩不俗，最好成绩是2018年和2019年闯入复赛。