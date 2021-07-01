安特托孔波左膝伤公鹿军心大乱 老鹰2比2扳平总比分 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 比赛第三节，安特托孔波（左）与卡佩拉相撞，左膝盖部位向后反关节掰伤，痛苦倒地。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 下半场安特托孔波的意外伤退彻底击垮了公鹿，鹰队也借机打出了一波17比2的高潮，将分差扩大到了25分，最终比赛也失去悬念。（亚特兰大综合电）美国职业篮球赛（NBA）季后赛东岸决赛系列赛第四场，亚特兰大鹰队主将特雷·杨（Trae Young）因右脚踝受伤缺阵，密尔沃基公鹿安特托孔波（Antetokounmpo）左膝挫伤第三节离场，最终鹰队在主场以110比88大胜公鹿（Milwaukee Bucks），将系列赛总比分改写为2比2平。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 威廉姆斯 密尔沃基公鹿 亚特兰大鹰 特雷·杨 安特托孔波 对手受伤退赛 费德雷尔幸运晋级第二圈 奥运火炬接力进入东京后暂改为室内点火仪式