安特托孔波左膝伤公鹿军心大乱 老鹰2比2扳平总比分

下半场安特托孔波的意外伤退彻底击垮了公鹿，鹰队也借机打出了一波17比2的高潮，将分差扩大到了25分，最终比赛也失去悬念。

（亚特兰大综合电）美国职业篮球赛（NBA）季后赛东岸决赛系列赛第四场，亚特兰大鹰队主将特雷·杨（Trae Young）因右脚踝受伤缺阵，密尔沃基公鹿安特托孔波（Antetokounmpo）左膝挫伤第三节离场，最终鹰队在主场以110比88大胜公鹿（Milwaukee Bucks），将系列赛总比分改写为2比2平。