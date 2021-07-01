奥运火炬接力进入东京后暂改为室内点火仪式

东京奥运火炬接力原定在7月9日抵达东京，但由于东京都还没有完全解除冠病管制措施，东京都政府决定，前八天的火炬接力活动不会公开举行。这意味着，约800名火炬手失去了参与接力的机会。

从3月25日开始的奥运会火炬接力已经抵达东京周边，昨天在横滨传递，并将在7月9日进入东京都，开始14天的东京都内传递。据东京都政府官员透露，从7月9日至18日，除了7月15日和16日在海岛上的传递仍然正常举行外，其他地区的传递全部改成闭门举行的点火仪式。东京都官员小阪部晃一表示，每天有约100名火炬手会受到影响。