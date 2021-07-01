奥运火炬接力进入东京后暂改为室内点火仪式 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 东京奥运火炬接力昨天在横滨举行，受疫情影响，场面冷清。（路透社） 字体大小: 小 中 大 东京奥运火炬接力原定在7月9日抵达东京，但由于东京都还没有完全解除冠病管制措施，东京都政府决定，前八天的火炬接力活动不会公开举行。这意味着，约800名火炬手失去了参与接力的机会。从3月25日开始的奥运会火炬接力已经抵达东京周边，昨天在横滨传递，并将在7月9日进入东京都，开始14天的东京都内传递。据东京都政府官员透露，从7月9日至18日，除了7月15日和16日在海岛上的传递仍然正常举行外，其他地区的传递全部改成闭门举行的点火仪式。东京都官员小阪部晃一表示，每天有约100名火炬手会受到影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东京奥运 奥运会 东京奥运会 对手受伤退赛 费德雷尔幸运晋级第二圈 安特托孔波左膝伤公鹿军心大乱 老鹰2比2扳平总比分