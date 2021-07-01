雷声大雨点小 盘点6大褪色球星

欧锦16强淘汰赛告一段落，即将进入八强阶段，当中也爆出不少冷门，不少原被看好一路挺进的热门球队也提早打包回国。除了签运外，热门球队无法晋级，很大程度还是在于球员的发挥，尤其是阵容中的灵魂大将的表现更左右着大局。

一旦这些被赋予重托的主将无法正常发挥，球队则无法有好的发挥，以下为本报盘点的六大褪色球星，他们在本届欧锦都没能拿出真材实料。

葡萄牙前锋 费利什 Felix

被誉为是葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）接班人的费利什，原被认为可在本届欧锦发光发热，和帅罗联手率队完成卫冕任务。

费利什的不稳定让主帅桑托斯（Santos）直接把他放在替补席上，直到16强无力撕破比利时防线，才让他上阵。他曾在比赛获得多次机会，但不是射偏就是射门软弱无力，间接导致葡萄牙被淘汰。

曼联名宿基恩（Keane）更直接炮轰费利什是个有名无实的球员，根本不值得1亿英镑（约1.86亿新元）的身价。“他就是个有名无实的家伙。如果我是帅罗，赛后我会在更衣室里找他算账，差得令人震惊。”

葡萄牙中场 布鲁诺·费尔南德斯 Bruno Fernandes

布鲁诺·费尔南德斯在“红魔”曼联发光发热，几乎可说是凭他在中场的一己之力，激活了红魔，才能在刚结束的英超取得佳绩，被认为是红魔最物超所值的引援。

带着这样的气势回到葡萄牙国家队，阵中还有帅罗压阵，布鲁诺·费尔南德斯被看好能制造更多攻势给帅罗攻坚，进一步引爆他作嫁的潜能。

但他的糟糕演出让他从首发降为替补，4仗仅有4次射门1次射正，也没能发动任何创意攻势。基恩狠批他说：“这届大赛，他真的不在状态，他的肢体语言不佳，没有表现。”

对他青睐有加的莫里尼奥（Mourinho）也忍不住批评他状态差，称他在场上犹如让葡萄牙少踢1人。

法国前锋 姆巴佩 Mbappe

世界杯冠军法国在16强爆冷被瑞士以点球气走，虽然不少球评认为法国在领先下没能坚守城门，遭瑞士逼入加时才是祸因，不应把踢失点球的姆巴佩当成法国出局的罪人。

姆巴佩虽助攻队友本泽马（Benzema）扳平，但比赛中也浪费了不少进球机会。或许有人认为姆巴佩的表现还算合格，但以他的天赋和能力，没有进球而只有1次助攻的表现，难以让人满意。

22岁的姆巴佩可是被视为球王接班人，还有不少人对他在法甲为巴黎圣日耳曼攻入27个球的表现赞不绝口，认为已和梅罗同处球王等级了。不过他在欧锦的表现实在不达标，只希望他能吸取教训，用更强大的姿态回归，领军法国冲击世界杯卫冕重任。

荷兰中卫 德利赫特 de Ligt

德利赫特年少成名，在2018年被任命为埃杰克斯史上最年轻的队长，接着成为历来首个赢得金童奖的后卫。隔年，德利赫特以19岁又186天成为欧冠杯史上最年轻的队长，还在关键复赛攻入致胜一球，助埃杰克斯爆冷力克尤文图斯杀入半决赛。

他过后以天价转会尤文，经过一番努力后终于站稳阵脚，交出比较符合身价的表现。由于队长范戴克（van Dijk）伤缺，德利赫特被赋予镇守家园的重任，岂料他没好好护城，反而在16强赛因犯手球而染红下场，导致荷兰寡不敌众，而爆冷被捷克淘汰。

德利赫特当不成英雄，反而成了狗熊，不过胜在还年轻，经过这次惨痛的教训，还是能在日后雪耻。

威尔士翼将 贝尔 Bale

威尔士整体实力一般，但因有皇家马德里球星贝尔坐镇，大大提升了威胁度，对手也不敢小觑这个酷爱以自由球破门的远射专家能否凭一己之力扭转乾坤。

即使贝尔已不在巅峰状态，但他曾在上届欧锦率领威尔士杀入四强，都让人不敢低估他的能力。

只是贝尔小组赛神隐，就怪罪天气太热影响演出，次战踢失罚球，但交出两次助攻的表现差强人意；小组末战只以1球惜败意大利，贝尔还算领军有方。

16强面对丹麦虽不被看好，但威尔士竟惨吞4个光蛋，耻辱性出局，而贝尔赛后又怪责裁判不公，似乎没反思自己的表现，更让人失望。

德国前锋 维尔纳 Werner

德国虽英勇不再，但球星处处，依然是让人畏惧的对手，一旦球风大起，就能重现昔日勇夺2014年世界杯冠军的霸气，就像小组赛以4比2大胜寻求欧锦卫冕的葡萄牙一样。

只是门前把握能力不足，去年夏天高调加盟切尔西的维尔纳难辞其咎。他在切尔西的表现也饱受批评，但至少渐入佳境，进球不多但也不时为队友作嫁。

主帅勒夫（Loew）对维尔纳相当有信心，让他在16强对垒英格兰时首发，结果维尔纳依然找不到龙门，挥霍无度。勒夫赛后点名维尔纳错失良机，但已追悔莫及。

这名25岁的前锋继世界杯预赛丢失单刀，而连累德国爆冷输给北马其顿后，似乎仍找不到射门嗅觉。维尔纳在新帅弗里克（Flick）接过帅位后，恐怕难保其主将地位。