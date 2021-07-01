淘汰克星德国 三狮军团成夺冠最大热门？

随着赛前夺冠最大热门、上届世界杯冠军“高卢雄鸡”法国队日前爆冷遭瑞士以点球淘汰，“三狮军团”英格兰则力压“克星”德国队晋级复赛，英格兰现已被视为本届欧锦赛的最大夺标热门。

根据新加坡博彩公司的赔率，他们的夺冠赔率已从最初的1赔5跌至1赔2.80，远远低于其他球队。

英格兰国家队前队长希勒（Shearer）在赛后受访时说：“英格兰以后在欧锦赛不可能再有这么好的夺冠机会了。”然而，战胜德国后的英格兰，争冠之路就真的通畅无阻了吗？

索帅带领下 英军屡破魔咒

虽说世事无绝对，但大家对他们抱有那么高的期望不是没有理由，因为英格兰在16强击败的不是别人，而是他们自1966年世界杯后，四次在大赛淘汰赛中遇上都惨遭碾过的“日耳曼战车”德国队。

在此之前，英格兰队也从未在欧锦赛淘汰赛的90分钟内获胜，因此这次能在不踢加时，不踢点球战的情况下以2比0掀翻德国战车，对英格兰来说意义重大。

不仅如此，首席射脚兼队长凯恩（Kane）在比赛中打破进球荒，也肯定大大鼓舞了他们的士气。

事实上，三狮军团近年来在主帅索思盖特（Southgate）的带领下屡破魔咒。

三年前在俄罗斯，他们在16强对垒哥伦比亚时，终于打破在世界杯点球战必败的魔咒。在本届的欧锦赛，他们在首场小组赛对垒上届世界杯将他们踢出半决赛的克罗地亚也成功复仇。

下半区已无传统劲旅

但更重要的是，随着德国与荷兰出局，英格兰所属的下半区已没有任何传统劲旅。

因多国承办和回避原则，从抽签阶段开始，就注定了本届欧锦赛淘汰赛阶段将出现上下半区实力悬殊的情况，而如今，这一情况甚至比球迷预估更加惨烈，八大豪门中就有五队集中在上半区，他们分别是意大利、比利时、葡萄牙、法国及西班牙，所以被分到下半区的英格兰可以说是相当幸运。

在下半区，英格兰最主要的劲敌是德国及荷兰，但德国已被他们淘汰，荷兰也爆冷栽在捷克脚下，所以在决赛面对上半区球队之前，英格兰的对手将是世界排名较低的乌克兰及捷克与丹麦之间的优胜者。

虽说乌克兰杀进欧锦赛八强创造了历史，但他们在16强击败的是瑞典，况且他们是在对方被罚剩10人后才于加时赛中获胜，预计他们难当英格兰的拦路虎。

英格兰已在小组赛战胜过捷克，如果在半决赛再战捷克的话，心理上肯定占有一定的优势。

当然，英格兰在半决赛也可能遇上自埃里克森（Eriksen）昏厥后突然状态大勇的丹麦，但他们到时将回到温布里球场作战，而且从半决赛开始，现场球迷人数将从4万人增至6万人，意味着英格兰将有强大的后援会，球迷的力量绝对不容忽视。

至今唯一保持 零失球球队

老实说，英格兰在本届欧锦赛的表现并不亮眼，在对垒德国的比赛前有两场以1比0险胜，与阔别大赛多年的历史宿敌苏格兰交手也意外遭闷和，锋线无力得让人直摇头。

翻开比赛数据，不难发现他们前四场比赛所创造的机会都是单位数，但在防守方面，他们的表现却无可挑剔。在意大利于16强加时赛被奥地利捅破龙门后，三狮军团已是本届欧锦赛唯一保持城池完璧的球队。

大赛前四场全部零封，三狮军团队史只有过两次，而上一次正是他们最终勇夺冠军的1966年世界杯，这或许是个好兆头。

决赛若遇比利时恐凶多吉少

不过，到了决赛就很难说了，因为比利时、西班牙、意大利都是欧洲顶尖球队，尤其是比利时，他们不仅长期霸占世界第一的位置，刚在16强淘汰上届欧锦赛冠军葡萄牙，更重要的是，英格兰近三年与他们交锋四次有三次沦为其脚下魂。

上届世界杯，两队继小组赛后，再于第三名次赛中碰头，而比利时两次都是胜利的一方。

之后，两队又在去年的欧洲国家联赛中狭路相逢，尽管英格兰在主场作战时以2比1实现复仇，但去到比利时，他们又再次败下阵来，所以英格兰若在决赛中遇上比利时，恐怕将凶多吉少。