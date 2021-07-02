7月2日欧MyGoal：比利时硬撼意大利争四强 瑞士能把西班牙震出局？

本届欧锦赛进入复赛阶段，首两场比赛将于新加坡时间明天（7月3日）凌晨开踢，包括最有看头的一场战役：比利时对意大利。

比利时世界排名第一，意大利是欧洲传统劲旅，两队都是夺冠热门，提前在复赛碰头，只能有一队留下，必定展开一场龙争虎斗。谁能继续挺进，明天凌晨3时自有分晓。

午夜12时，瑞士将在另一场复赛中对垒三届欧锦赛冠军“斗牛士”西班牙。瑞士在16强赛中大爆冷淘汰大热门法国，他们是否能再一次上演“小刀锯大树”的戏码，把西班牙也震出局？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组高级记者陈宇昕，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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