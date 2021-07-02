哈莉玛：我国虽小却总能交出杰出成绩

总统哈莉玛昨天到训练场探访本地羽球与击剑奥运选手，为他们打气。哈莉玛也呼吁新加坡人民届时全力支持本地运动健儿。

谈及我国的奥运与体育梦想时，总统哈莉玛说：“我们可以为我们的成就自豪，虽然我们很小，人才库很小，但我们一直在我们涉足的不同领域交出杰出成绩。”

总统哈莉玛最深刻的奥运记忆或许与许多国人一样，是2016年里约奥运会，泳将约瑟林为新加坡实现奥运首金的瞬间。当时哈莉玛还是国会议长，主持了国会议员提出的临时动议，全体表彰约瑟林的成就。

谈到约瑟林，哈莉玛说：“我当然想要为他加油，但我不想给他太大压力。可以肯定的，（外界对他的）期望非常大，但当年那个瞬间给了我们等候多年的荣耀，我们曾经，你知道的，就像沙漠一样，他用金牌为我们带来了甘霖。”

总统哈莉玛昨天上午在文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉的陪同下到新加坡体育城探班，探访了本地奥运健儿骆建佑（羽毛球）、杨佳敏（羽毛球）与可丽雅（击剑）。

哈莉玛表示，与运动员交流后感受到他们的激昂，自己也深感触动。她很遗憾这次因为冠状病毒疫情，限于旅行限制，她无法出席这项体育盛会，但她相信，许多新加坡人会同她一样，在新加坡为运动健儿加油打气。

运动健儿克服困难在疫情中坚持训练，在艰难的环境中获取奥运资格，哈莉玛感谢运动员展现了他们的体育精神，同时也感谢教练团队、各相关机构与协会的鼎力支持。

2008年新加坡乒乓女团在北京奥运会夺得银牌，2012年伦敦奥运女团与冯天薇分别获得团体铜牌与女单铜牌，2016年里约奥运约瑟林实现金牌突破，新加坡体育正处上升期。

来临东京奥运会，新加坡首次闯入跳水、马术与公开水域游泳正赛，加上传统的游泳、乒乓、羽毛球、帆船，阵容与过去两届不相上下。新加坡是否正走在体育国家的路上？

对此哈莉玛说：“我们必须有愿景，必须有梦想，但我们也知道这不是一夜间可以达成的。你必须投入很多努力，你必须有很多有才华且热爱体育的年轻人愿意全心力投入他们有兴趣的项目中。在他们的投入之外，我们也必须拥有一个能够辅助他们的生态系统，包括政府、各体育项目的全国总会以及其他协会。”

即将首次踏上奥运征途的羽毛球男单选手骆建佑表示，总统与部长都非常亲切，对话过程很愉快。

下周六（10日）羽球团队将前往日本高知市备战东京奥运。谈及个人状态，骆建佑希望自己可以做好充分的准备。刚过24岁生日的骆建佑说：“希望大家身体健康，世界可以赶快回到大流行病之前的状态，回归正常。”