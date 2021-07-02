我国奥运代表团安全守则出炉 每天都需接受冠病检测

新加坡代表团在奥运期间的安全守则昨天出炉，包括运动员在内的我国代表团成员每天都需进行冠病检测。

距离东京奥运会开幕还有三个星期，我国运动健儿正在做最后的准备工作。

东京政府因冠病疫情限制了奥运比赛现场的观众人数，同时也限制了运动员之间的互动频率。

为了进一步保障新加坡运动健儿在奥运期间的健康和安全，我国也在当地为运动健儿设立了一系列安全防疫措施。

按照规定，我国运动员和工作人员每日都将接受冠病检测，医疗团队将时时刻刻监测他们的健康状况，并及时提供所需要的帮助。

此外，运动科学家和心理学专家也将时刻待命，为运动员提供支持，确保他们能够以最佳的身体状态和心理状态参加比赛，同时也要满足运动员的营养需求。

不仅如此，医疗团队也将使用技术和移动应用程序与我们的运动员保持联系，并在整个奥运会期间监视他们的健康状况。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天在面簿上发贴称，新加坡运动员的健康安全是我们的首要考量。

“我们必须确保我们的团队在东京比赛时拥有一个安全的环境，不仅要防止冠状病毒，同时也要准备好应对其他突发危机。”

唐振辉也表示，在过去的几周里，新加坡体育理事会、新加坡全国奥理会与政府官员一同拟定了方案，并进行了桌面模拟演练，以尽可能应对奥运期间的突发状况。其中就包括在日本当地成立了危机处理中心。

据了解，从我国乒乓球国家队几天前抵达岛田市的那一刻起，该危机处理中心已经投入到工作中。

唐振辉说：“我们希望运动员能够心无旁骛地投入到比赛当中，不让他们的家人和亲人担心。”