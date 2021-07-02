温布登网球锦标赛 叶林娜索菲亚止步次圈 维纳斯吞蛋出局

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月2日 5:00 AM

三号种子叶林娜不敌对手黯然出局。（路透社）
三号种子叶林娜不敌对手黯然出局。（路透社）

字体大小:

来自乌克兰的三号种子叶林娜·斯维托丽娜在温布登网球锦标赛女单次圈爆出当天最大冷门，被波兰对手玛格达·里内特以6比3、6比4打败。

在昨晚进行的比赛中，叶林娜丝毫找不到两年前在温网的神勇状态，连续被对手打破发球局，最终成为本赛会第六位出局的前十种子。

26岁的叶林娜世界排名常年高居前五，却总是无法在大满贯创下佳绩。从2011年首次参加大满贯开始，最好的成绩是2019年背靠背打入温网和美网半决赛。去年因冠状病毒疫情温网停办，这名乌克兰女将却在次圈遭到淘汰。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

 
 