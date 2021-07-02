温布登网球锦标赛 叶林娜索菲亚止步次圈 维纳斯吞蛋出局

来自乌克兰的三号种子叶林娜·斯维托丽娜在温布登网球锦标赛女单次圈爆出当天最大冷门，被波兰对手玛格达·里内特以6比3、6比4打败。

在昨晚进行的比赛中，叶林娜丝毫找不到两年前在温网的神勇状态，连续被对手打破发球局，最终成为本赛会第六位出局的前十种子。

26岁的叶林娜世界排名常年高居前五，却总是无法在大满贯创下佳绩。从2011年首次参加大满贯开始，最好的成绩是2019年背靠背打入温网和美网半决赛。去年因冠状病毒疫情温网停办，这名乌克兰女将却在次圈遭到淘汰。