温布登网球锦标赛 叶林娜索菲亚止步次圈 维纳斯吞蛋出局 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 三号种子叶林娜不敌对手黯然出局。（路透社） 字体大小: 小 中 大 来自乌克兰的三号种子叶林娜·斯维托丽娜在温布登网球锦标赛女单次圈爆出当天最大冷门，被波兰对手玛格达·里内特以6比3、6比4打败。在昨晚进行的比赛中，叶林娜丝毫找不到两年前在温网的神勇状态，连续被对手打破发球局，最终成为本赛会第六位出局的前十种子。26岁的叶林娜世界排名常年高居前五，却总是无法在大满贯创下佳绩。从2011年首次参加大满贯开始，最好的成绩是2019年背靠背打入温网和美网半决赛。去年因冠状病毒疫情温网停办，这名乌克兰女将却在次圈遭到淘汰。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 温布登网球锦标赛 叶林娜 7月2日欧MyGoal：比利时硬撼意大利争四强 瑞士能把西班牙震出局？ 六名西班牙球员将在欧锦赛后转战奥运