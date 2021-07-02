六名西班牙球员将在欧锦赛后转战奥运

西班牙足总昨天宣布，六名目前正在征战欧锦赛的球员将在欧锦赛结束后转战奥运会，他们分别是门将西蒙（Simon）、后卫保·托里斯（Pau Torres）、中场佩德里（Pedri）、奥尔默（Olmo）、后卫加西亚（Garcia）和前锋奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）。

现年24岁，效力于西甲球队毕尔巴鄂的西蒙是西班牙队在本届欧锦赛的首发门将，但他却在上一场对垒克罗地亚的16强赛中犯下低级失误，所幸前场球员给力，球队最终以5比3获胜，顺利晋级复赛。

和西蒙一样，西甲豪门巴塞罗那的18岁新星佩德里至今每场首发，加西亚近两场比赛首发，托里斯、奥尔默和前锋奥亚萨瓦尔则多半以替补身份亮相。

由于奥运会推迟一年举办，男足参赛年龄上限也由23岁放宽至24岁，阿森西奥（Asensio）、塞瓦略斯（Ceballos）、梅里诺（Merino）三人将作为超龄球员参赛。

西甲豪门皇家马德里向来是国脚大户，但在本届欧锦赛上，西班牙国家队主帅恩里克（Enrique）却罕见地没有召入任何皇马球员，而在来临的奥运会，阿森西奥也是唯一入选西班牙国奥队的皇马球员。

东京奥运会将在本月23日掀开序幕，除了目前还在参加欧锦赛的球员之外，西班牙国奥队将在本周三会合，并于13日飞往日本。

西班牙将在奥运会足球赛小组赛上与埃及、阿根廷及澳大利亚进行较量。