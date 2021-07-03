7月3日欧MyGoal：英格兰誓取乌克兰进四强 丹麦战捷克能否续写童话？

欧锦赛的另外两场四强席位争夺战明天凌晨（7月4日）开打。

凌晨零时的比赛先上演本届欧锦赛两匹黑马捷克和丹麦的对决。两队上一次在2004年欧锦赛复赛阶段碰面时，捷克3比0轻取丹麦。不过今非昔比，现在的丹麦连续两场打入四球斗志高昂，竭力再造童话。捷克恐难阻挡他们杀进四强？

在另一场凌晨3时的比赛中，刚在温布利球场2比0战胜德国，打破55年魔咒的英格兰士气高昂迎战乌克兰。相比其他夺冠热门比利时和意大利，英格兰通往决赛的征程相对容易。只要他们闯过乌克兰这一关，半决赛与决赛都在伦敦温布利球场举行，将能享有主场优势。面对多年难遇的有利条件助他们夺冠，英格兰志在必得。乌克兰能拿出什么招数攻破本届比赛尚未丢过一球的英格兰？

本期《欧MyGoal》邀请《新明日报》体育组记者郑春泉，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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