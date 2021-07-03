2021年欧锦赛 淘汰德国士气大振 三狮对阵乌克兰须防阴沟里翻船 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘安远 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 凯恩（左）在对阵德国时终于打破欧锦赛进球荒，本场要延续进球状态。曼市翼将津琴科（右）在攻防两端都为乌克兰做出了重要贡献。（法新社） 字体大小: 小 中 大 英格兰无论在球员身价、实力乃至状态上都占据绝对优势，但乌克兰本届欧锦赛至今表现令人尊敬，足球赛胜负的决定性因素就只有球员在场上的发挥，因此“三狮军团”绝对不能轻敌，否则很可能自食其果。成功在英德大战胜出后，英格兰明天（新加坡时间7月4日）凌晨将在复赛中出战乌克兰。这场比赛在意大利首都罗马举行，是“三狮军团”本届欧锦赛唯一不在主场作战的比赛。虽然乌克兰阵容看似薄弱，而英格兰士气和状态都处于最佳状态，但能踢进欧锦赛复赛的绝对没有等闲之辈，三狮军团还是要谨防阴沟里翻船的可能性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 乌克兰 英格兰 欧锦赛2021 费德雷尔成46年来 进入温网32强最年长球员 7月3日欧MyGoal：英格兰誓取乌克兰进四强 丹麦战捷克能否续写童话？