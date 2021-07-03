淘汰德国士气大振 三狮对阵乌克兰须防阴沟里翻船

英格兰无论在球员身价、实力乃至状态上都占据绝对优势，但乌克兰本届欧锦赛至今表现令人尊敬，足球赛胜负的决定性因素就只有球员在场上的发挥，因此“三狮军团”绝对不能轻敌，否则很可能自食其果。

成功在英德大战胜出后，英格兰明天（新加坡时间7月4日）凌晨将在复赛中出战乌克兰。这场比赛在意大利首都罗马举行，是“三狮军团”本届欧锦赛唯一不在主场作战的比赛。虽然乌克兰阵容看似薄弱，而英格兰士气和状态都处于最佳状态，但能踢进欧锦赛复赛的绝对没有等闲之辈，三狮军团还是要谨防阴沟里翻船的可能性。