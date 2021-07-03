球赛流畅争议少 裁判表现获表扬

（布拉格法新电）让比赛更流畅，少了争议性判决，本届欧锦赛的裁判表现获得肯定。

根据欧锦赛的官方统计数据，裁判在小组赛的亮卡次数比过往少，也更少吹犯规，令比赛更流畅。球员、教练与球评家也认为，裁判的判罚很多时候都是正确的。

曾经为英超球会“红魔”曼联（Man Utd）效力的退役捷克球星波波斯基（Poborsky）高度表扬裁判在本次欧锦赛的表现。

他说：“对于这样的现象，我感到非常高兴，这就是我们所希望看到的足球赛。”

“足球规则已经改变，但没有人滥用它。不论对垒的是哪两支球队，每个裁判都有个规范的执法尺度，这非常棒，对足球运动大有帮助。”

欧洲足联裁判委员会主席罗塞蒂（Rosetti）表示，让裁判更少吹犯规并不是他们的计划。

他说：“我们扮演的角色是确保裁判作出正确的判决。当然，我们很高兴看到犯规次数减少。”

根据统计，小组赛的每场比赛场均犯规次数为22.4次，2016年欧锦赛的场均次数则是25.3次，球员被亮卡的场均次数则从3.6降到2.7。在比赛中，球员真正踢球的时间从56分钟半提高到59分钟。

此外，本届欧锦赛首次采用录像助理裁判（VAR），这项技术的使用也改变了比赛。这届小组赛共出现了14个罚球，2016年则只有7个。在36场小组赛中，VAR的采用次数达到了179次。

罗塞蒂说：“我们需要在VAR的使用上找到一个平衡点，因为我们的目标是让足球保持原来的面貌。VAR的使用原则是在从这项技术获取最大利益的同时，尽量少介入比赛，其介入只在于纠正明显的失误。”