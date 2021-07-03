短跑女将珊蒂获外卡 参加奥运女子200米赛跑

我国短跑女将珊蒂获外卡参加来临的东京奥运会。

世界田径总会的奥运资格系统允许未有男女田径选手晋级奥运正赛的国家奥委会持外卡，让队内成绩最佳的一名男选手或女选手参加一项奥运田径赛，但不能是全能赛、1万米长跑以及3000米障碍赛。

新加坡田径总会昨晚（7月2日）宣布珊蒂获得外卡，她将代表新加坡参加奥运女子200米赛跑。

珊蒂目前是女子200米赛跑全国纪录持有人，她在2015年东南亚运动会跑出23秒60的成绩，为新加坡夺得42年来首面东运女子短跑金牌。擅长短跑的珊蒂也拥有女子100米全国纪录。现年24岁的珊蒂今年4月刚从新加坡管理大学毕业。

珊蒂接受《海峡时报》访问时说：“奥运是我一直以来训练的目标，但我仍不敢置信。2016年我无法参加奥运，所以这次我不敢期待太多。不过当我开始领取我的新加坡国家队制服后，事情就开始变得真实了。”

上届奥运，本地田径项目同样以外卡方式参赛，珊蒂是当时的热门人选之一，不过新加坡田径总会最后将里约奥运的外卡交给了短跑健将叶劲维，让他出战男子100米短跑。

珊蒂2019年东运会以23秒77夺得女子200米铜牌。

珊蒂目前正接受前葡萄牙奥运短跑名将昆哈训练。昆哈曾在1988至1996年参加奥运。