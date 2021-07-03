柯婷文成功压哨 搭上东京奥运末班车

新加坡游泳总会昨天（7月2日）宣布，柯婷文凭借在国际泳总今年6月份的积分榜上取得最高积分，成功获得了本届东京奥运会的参赛资格。

除了达到奥运A标（指定时间）的选手外，国际泳总预留了“通用名额”（Universality Place）给国际奥委会属下成员国中那些没有游进奥运A标的泳手，也就是所谓的“外卡”。

这些成员国可派出国际泳总积分排名最高的男女选手各一名参加奥运会，前提是这些泳手必须参加了2019年世界锦标赛，并经国际泳总批准参赛。

柯婷文上个月参加在美国加州举行的弗兰·柯里彭纪念游泳赛，并在女子100米自由泳项目中夺冠，成绩为55秒44，比她个人在2019年新加坡全国游泳锦标赛中所创下的54秒62的全国纪录慢了约0.8秒，没能达到54秒38的奥运A标。

柯婷文是第22位获得东京奥运参赛资格的我国选手，她将携手24岁的弟弟柯正文、26岁的约瑟林和22岁的刘俐杉，在东京奥运游泳项目中为国争光。

这将是现年28岁的柯婷文第三次参加奥运，之前她曾参加2008年北京奥运会和2016年里约奥运会。

在得知获得东京奥运参赛资格后，柯婷文说：“从2019年初开始，我和我的训练伙伴们都在积极争取加入新加坡奥运代表团，但受到冠病疫情的影响，导致这个奥运周期比以往的更长一些。训练时间增加，又有这么多不确定因素，这对运动员的身体和精神都是一种负担。”

“很遗憾不能有更多人陪我一同搭上这趟奥运末班车。在里约奥运会之后，我们的目标是让更多人一同参加下一届奥运。但不管怎样，我很自豪能代表新加坡出征奥运，我会尽一切所能让国人引以为傲。”

东京奥运会积分周期原本从2019年3月1日至2020年6月29日，但因为疫情缘故，积分截止日期也延后至2021年6月27日。