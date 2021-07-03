费德雷尔成46年来 进入温网32强最年长球员 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 费德雷尔获胜后，向支持他的球迷致意。（路透社） 字体大小: 小 中 大 已达39岁“高龄”的“瑞士天王”费德雷尔在前天的温布登网球锦标赛男单次圈赛中，以7比6（7比1）、6比1、6比4战胜法国的加斯奎特，成为这项大满贯赛事46年来进入32强之林的最年长球员。澳大利亚的洛塞瓦尔在1975年打进温网第三圈时，年龄为40岁。已八次夺得温网男单冠军的费德雷尔职业生涯共与加斯奎特交手21次，战绩为19胜2负。他在赛后说：“我对加斯奎特的球路非常熟悉，他是一个可敬的对手。能再次击败他，我对自己的表现十分满意。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 温布登网球锦标赛 费德雷尔 梅德韦杰夫 字母哥虽缺阵公鹿仍擒鹰抢得赛点 7月3日欧MyGoal：英格兰誓取乌克兰进四强 丹麦战捷克能否续写童话？