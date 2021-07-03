费德雷尔成46年来 进入温网32强最年长球员

已达39岁“高龄”的“瑞士天王”费德雷尔在前天的温布登网球锦标赛男单次圈赛中，以7比6（7比1）、6比1、6比4战胜法国的加斯奎特，成为这项大满贯赛事46年来进入32强之林的最年长球员。

澳大利亚的洛塞瓦尔在1975年打进温网第三圈时，年龄为40岁。

已八次夺得温网男单冠军的费德雷尔职业生涯共与加斯奎特交手21次，战绩为19胜2负。他在赛后说：“我对加斯奎特的球路非常熟悉，他是一个可敬的对手。能再次击败他，我对自己的表现十分满意。”