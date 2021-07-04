日本确诊摄影记者曾接触两职球员 我国奥运乒乓队冠病检测都呈阴性

新加坡乒乓球领队郑汉聪和其中一名将参加奥运的球员日前在岛田市组织的记者会上接受采访，岂料其中一名日本摄影记者在前天确诊感染冠病。郑汉聪通过新加坡乒总发出的文告说，目前新加坡全队情况良好。

新加坡乒乓球队上个月27日启程前往日本岛田集训，为东京奥运会做最后的备战工作，但在数日前的记者会上，采访过他们的一名日本摄影记者却确诊感染冠状病毒。

新加坡乒乓球领队郑汉聪通过乒总发出的文告回复《联合早报》询问时表示：“我和我们的其中一名球员于6月29日在岛田市组织的记者会上，接受了日本媒体的采访，后来获悉与我们进行采访的一名日本摄影记者被检测感染冠病。在采访过程中，我们与各个媒体记者都保持至少三米的安全距离，全程也都戴着口罩。其他球员没有与媒体有任何接触，他们与对方都至少保持了10米的距离。”

郑汉聪并没有透露，与他一同受访的球员是谁。

因冠病疫情展延一年的东京奥运会将在本月23日开幕，乒乓球项目将在7月24日至8月6日举行。

新加坡乒乓球队上个月27日启程前往日本训练，已在日本独自训练三个多月的我国首号女将冯天薇一天后从大阪前往岛田与球队会合，为个人第四届奥运会做最后的冲刺。

据日本《朝日新闻》披露，静冈放送（SBS）一名30多岁男摄影记者前天（7月2日）的冠病检测结果为阳性，他本周二（6月29日）曾在岛田市体育馆采访新加坡奥运乒乓球队。

尽管这名摄影记者全程都戴口罩并保持社交距离，采访时间也不长，且至今仍无出现任何症状。但该报道指出，这个情况已让新加坡队感到非常不安，决定之后不再接受任何媒体采访。

这名摄影记者在采访新加坡队前一天，曾与公司的一名导播为节目出外景。这名导播隔天发烧超过38摄氏度，两人的核酸检测（PCR）结果出来后双双确诊。

郑汉聪补充说，他们在日本当地一直保持社交距离，并遵循严格的防疫措施，以确保团队的安全。所有人在接受PCR检测后结果都呈阴性，情况良好。他们目前在岛田进行合宿训练，往返酒店和练习场地时采取严密的防疫泡泡，慎防赛前在日本染疫。 冯天薇接受《联合早报》采访时说：“我们也是刚听到这个情况，这次奥运会不确定因素很多，外界的情况更加复杂，目前我们只能先管理好自己，加强防范。”

此前新加坡队也曾到岛田集训，这次乒总从日本当地聘请了13名陪练员，让选手适应比赛强度与不同风格的对抗。

新加坡乒乓总会今年派出四人征战奥运，周哲宇赢得宝贵的奥运入场券后，成为我国史上首位参加奥运乒乓球男单赛的土生土长球员。女将冯天薇在女单世界排名第12位，毫不意外地搭上奥运列车，届时她还会和两名队友（于梦雨和林叶）角逐女子团体项目。