点球力克瑞士 西班牙勇闯半决赛

（圣彼得堡综合电）门将西蒙（Simon）在点球大战中两次成功扑救，再加上对手射飞一个点球，“斗牛士”西班牙在昨天凌晨（新加坡时间）的欧锦赛复赛经点球大战后以3比1击退顽强的瑞士，进入半决赛。16强赛也是经过点球大战后淘汰世界杯冠军法国的瑞士则功亏一篑，无法取得球队史上第一个大赛的半决赛资格。

两队以1比1的比分结束正规的90分钟比赛，加时赛双方都无法再取得进球。扎卡里亚（Zakaria）在开赛后八分钟的乌龙球让斗牛士取得梦幻般开局，不过在这之后瑞士在控球率不占优的劣势下创造了更具威胁的攻势，代队长沙奇里（Shaqiri）在第68分钟扳平比分，但中场弗罗伊勒（Freuler）在第77分钟被红卡罚下，导致瑞士再次处于被动。

在人数占优的情况下西班牙发起猛攻，不过瑞士门将佐默（Sommer）全场比赛作出10次神勇扑救，力挽狂澜，使到斗牛士在包括加时赛的40多分钟尽管多一人作战，始终无法再取得进球。

点球大战进入西蒙的表演时间，这名在16强赛犯下超低级失误的门将先后扑出了瑞士球员舍尔（Schaer）与阿坎吉（Akanji）的点球，另一名瑞士球员巴尔加斯（Vargas）则把点球射飞，将西班牙送入最后四强。

西蒙赛后说：“我们是合理的优胜者。就像我们得尽快忘掉上一场比赛的失误一样，我们也得尽快忘掉这场胜利，因为我们下一场比赛面对的对手将会更强。”

在取得半决赛资格后，西班牙的下一场对手将是另一支欧洲传统劲旅意大利，后者在昨晨的复赛2比1淘汰世界排名第一的比利时。斗牛士主帅恩里克（Enrique）则表示，因为准备充分，他认为这场点球大战是他所经历过的最平静的一次。

他说：“这是我所经历过的点球大战中最平静的一次，因为我们做足功课，做足训练，没能再做什么了。我们对西蒙有绝对的信心，我们所能做的是看着整个过程，并接受成绩。”

恩里克也表示，点球大战并不是人们所说的凭运气决胜负，有更多因素会决定最后的结果。

他说：“很多人说点球就像买彩票，凭运气，其实并不是这样的。很多因素会决定最后结果，球员的体能，应付压力的能力，还有守门员。”