乌克兰主帅：英格兰非常强大

（罗马综合电）在见证了英格兰的强大后，乌克兰主帅舍甫琴科（Shevchenko）相信，“三狮军团”将在半决赛中击败丹麦，进入决赛。

他说：“这支英格兰队非常强大，无论是以整体还是以个别球员来看，他们都非常出色，我相信他们能闯进决赛。至于我的球队，我们在一些时候能与他们抗衡，但在很多方面还是非常不足。这场比赛显示了，我们还必须取得很大的进步，才可以与欧洲最强的球队竞争。”

现年44岁的舍甫琴科在球员时期曾为意甲劲旅体育米兰（AC Milan）和英超豪门切尔西（Chelsea）效力。他认为，英超联赛的成功，是英格兰变得强大的主要原因。“英格兰球员大多在英超踢球，其他的也都效力欧洲五大联赛。他们每个星期都参与了极高水平的比赛，成为了家喻户晓的球星。除非乌克兰也能有如此高水平的国内联赛，或者让我们的球员到五大联赛发展，否则很难与像英格兰这样的球队分庭抗礼。”

不过，舍甫琴科表示，这次欧锦赛对这支乌克兰队来说只是开始，而非结束。“我们现在会回到基辅好好进行检讨，我们还有很多时间，无需急于一时。我相信这支球队的前景是光明的。”

乌克兰队长亚尔莫连科（Yarmolenko）则说：“我对进入八强的结果非常满意。乌克兰这次走得比葡萄牙、德国和法国更远，这绝对是一项成就，我觉得这支球队应该受到祝贺。”

对于球队在本届欧锦赛的表现，乌克兰总统泽连斯基也大表赞扬，他说：“感谢球队这次的表现，我相信未来只会变得更好。”