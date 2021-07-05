2021年欧锦赛 意大利左卫斯皮纳佐拉受伤告别欧锦赛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月5日 5:00 AM 对比利时一战中，斯皮纳佐拉（白衣）在受伤后表情痛苦，坐着担架被抬出场外。（法新社） 字体大小: 小 中 大 本届欧锦赛表现出众的意大利左后卫斯皮纳佐拉（Spinazzola）在战胜比利时的复赛中遭遇阿基里斯腱撕裂的重伤，需要接受手术，意大利足总也已经确认，他将无法再参加欧锦赛剩余比赛。意大利足总在其文告中写道：“罗马圣安德烈医院的检测结果显示，斯皮纳佐拉的左侧阿基里斯腱撕裂……这名球员将立刻回到他所在的球会（罗马）。”28岁的斯皮纳佐拉已经离开了意大利队位于佛罗伦萨附近训练基地。在他离开时，整支意大利队及管理人员都向他致以掌声。至今的五场比赛中，斯皮纳佐拉都是意大利在场上发挥最好的球员之一。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 意大利 欧锦赛2021 费德雷尔阿什莉晋级温网第四圈 中国东奥体操队名单出炉 林超攀唐茜靖分领军男女队