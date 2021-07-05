意大利左卫斯皮纳佐拉受伤告别欧锦赛

本届欧锦赛表现出众的意大利左后卫斯皮纳佐拉（Spinazzola）在战胜比利时的复赛中遭遇阿基里斯腱撕裂的重伤，需要接受手术，意大利足总也已经确认，他将无法再参加欧锦赛剩余比赛。

意大利足总在其文告中写道：“罗马圣安德烈医院的检测结果显示，斯皮纳佐拉的左侧阿基里斯腱撕裂……这名球员将立刻回到他所在的球会（罗马）。”28岁的斯皮纳佐拉已经离开了意大利队位于佛罗伦萨附近训练基地。在他离开时，整支意大利队及管理人员都向他致以掌声。至今的五场比赛中，斯皮纳佐拉都是意大利在场上发挥最好的球员之一。