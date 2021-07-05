淘汰赛龙虎斗 盘点欧锦之最

欧锦赛进入竞争白热化的淘汰赛环节，16强球队无不使出浑身解数，争取杀入决赛问鼎桂冠。

在好戏连场的龙虎斗中，出现了不少令人印象深刻的一幕。

最惊天冷门

若说淘汰赛最让人跌破眼镜的，肯定是瑞士爆冷淘汰世界杯冠军法国，堪称是欧锦最惊天冷门。

从欧锦开锣前到战鼓敲响后，星光熠熠的法国一直都是各国博彩公司的捧杯最大热门，而且在死亡小组力压葡萄牙和德国登顶后，夺冠赔率更是大幅领先居次的对手。

没想到面对世界排名第13的瑞士，法国竟然只踢了30分钟好球，在落后1球下连下三城，过后竟遭顽强的瑞士两度破门逼入加时，最终在点球大战以4比5落败。

瑞士蚍蜉撼倒大树，当中展现的不服输和拼搏精神让人激赏，堪称是欧锦最励志的逆袭戏码。

最奇特乌龙

本届欧锦赛乌龙球之多让人咋舌，不仅首个进球就是乌龙球，还接二连三地乌龙不断，当中葡萄牙和斯洛伐克在单场比赛送出两个乌龙球。

西蒙 Simon（法新社）

不过最让人叹为观止的还是西班牙门将西蒙（Simon）的超级大乌龙，中场佩德里（Pedri）当时中场处回传，但西蒙竟然停球失误，让球直接滚入网。这一幕让所有人惊呆了，就连场下主帅恩里克（Enrique）都不忍直视，拿水瓶挡脸。

西蒙过后表示至今不明白为何会“制造”这记乌龙，但更冤枉的是佩德里，因为这个乌龙球是算在他的头上。

他以44.8米距离成为欧锦史上最远的乌龙球，也仅次于希克（Schick）在小组赛的中场吊射（45.4米），成为Opta自1980年有统计以来第二远的进球。

最粗野铲截

丹尼尔松（左）因粗野铲截别谢金（中），染红离场。（路透社）

瑞典赛前虽被看好能在16强力擒乌克兰晋级，但后卫丹尼尔松（Danielson）在加时赛因粗野铲截染红被驱逐下场却成为最大转折点。

丹尼尔松在解围时虽先将球踢出，但鞋底踹到了乌克兰前锋别谢金（Besedin）的膝盖上，别谢金的膝盖瞬间严重变形。

主裁判原本仅出示黄卡，但在观看视频回放后，改成红卡将丹尼尔松罚下。虽说丹尼尔松先铲到球，但铲截动作极度危险，就算不是故意，也理应被红卡罚下。

就连瑞典主帅安德松（Andersson）赛后也承认主裁判的判罚可能是正确的，而不敢有异议。别谢金经检查后证实是膝关节交叉韧带部分撕裂，不仅提早告别欧锦，预计还需要六个月的时间才能痊愈。

最落寞告别

勒夫 Loew（法新社）

在勒夫（Loew）宣布将在本届欧锦赛结束离任后，德国足总立马找来拜仁慕尼黑主帅弗里克（Flick）接任。

勒夫自2014年率领德国称霸世界杯后，日耳曼战车的表现节节下滑，甚至还曾在世界杯预赛爆冷不敌北马其顿，颜面尽失。不过基于德国阵容底气不弱，加上这是勒夫告别德国国家队的舞台，还是让人期望勒夫用最美好的方式来谢幕。

可惜16强赛硬撼英格兰，德国没拿出符合实力的表现，最终以0比2被淘汰。让勒夫尴尬的是，德国球迷赛后和英格兰球迷一同开心歌唱，让人调侃说是在庆祝勒夫的离开。

德国队长诺伊尔（Neuer）也公开批评勒夫的战术，用这种方式结束在德国国家队的15年执教生涯，勒夫没得到掌声，只好落寞地离开。

最不得人心

德波尔 de Boer（法新社）

从科曼（Koeman）手中接过荷兰国家队教鞭后，德波尔（de Boer）因执教经验不多且战绩都不出色，甚至可说是差强人意，而导致荷兰纵使拥有不少天才球员，支持者还是不看好球队能取得佳绩。

不过，荷兰在小组赛表现不俗，三轮全胜以盟主身份晋级16强淘汰赛，一度让外界改观。

可惜好景不长，就算整体实力比捷克要高，荷兰竟无法轰破对手龙门，德波尔也没有作出任何战术调整来应变，直到球员染红后剩下10人应战就更无望取得进球。德波尔也没能让荷兰坚守龙门不失，终究以0比2被淘汰。

这样的赛果引起荷兰支持者谩骂声不断，德波尔在考虑数天后宣布引咎辞职。其实以他不得人心的程度，姑且不理外界的球评和球迷反应，德波尔也失去更衣室的支持，就算他不主动下台，荷兰足总为了卡塔尔世界杯，肯定也会手起刀落，摘掉他的乌纱。