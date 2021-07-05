一路跌跌撞撞 丹麦要梦回1992

本届欧锦赛冷风继续吹，让人感觉到丝丝凉意。在夺冠热门法国、德国、葡萄牙相继被淘汰出局后，一支赛前本不被看好的队伍却一路高歌挺进。继昨天（7月4日）凌晨淘汰捷克后，“童话王国”丹麦目前已经晋升本届欧锦赛四强之林。

还记得1992年，丹麦在欧锦赛中也是在不被看好的情况下一路走到了最后。当年，丹麦在欧锦赛外围赛中以1分之差位列小组第二，本无缘晋级，但夺冠热门南斯拉夫出现内忧，面临解体，丹麦则捡到机会“替补上阵”。

但即便被分配到了有法国、英格兰和瑞典所在的死亡小组，丹麦这支队伍凭借着顽强的意志，一路过关斩将。球队先闷和三狮军团，后不敌瑞典，再力克法国，以小组第二身份晋级淘汰赛。随后，丹麦再击败众星云集的荷兰与德国，捧起冠军奖杯，写下被球迷所熟知的“丹麦童话”。

本届欧锦赛，这部童话历史似乎正在重演。首场比赛球星埃里克森（Eriksen）心脏骤停，让丹麦队内军心大乱，一度濒临淘汰边缘。然而就是在这样的处境下，丹麦竟开始上演绝地反击。7月4日，这支童话王国将准备迎战三狮军团，争夺决赛的入场券。

神奇父子兵

本届欧锦赛至今，丹麦五场比赛共丢五球。昨天面对捷克全场16脚射门5次射正，门将卡斯帕·舒梅切尔（Kasper Schmeichel）发挥神勇，化解了多次危机。

他在赛后受访时表示，当终场哨声吹响时，在心中悬挂已久的那块大石终于落下。“当终场哨声吹响时，我松了一口气。现在我们会稍微放松享受一下…我们没有想得太远，我们已经取得出色的成绩，能有这样的结果实属不易。”

1986年出生的卡斯帕·舒梅切尔目前效力于莱斯特，曾两次获得丹麦足球先生和丹麦足协最佳球员。但球迷或许不知，1992年的那则童话故事，卡斯帕·舒梅切尔的父亲彼得·舒梅切尔（Peter Schmeichel）也是主角之一。

1992年欧锦赛半决赛，丹麦在哥德堡乌利维球场与劲旅荷兰战成2比2平，比赛也随之被拖入点球大战。而身为门将的彼得·舒梅切尔在点球大战中成功预判对了范·巴斯滕（Van Basten）的射门方向，双手将球扑出，帮助丹麦打赢这漂亮一仗。

而在决赛中面对德国，彼得·舒梅切尔在90多分钟的比赛内高接抵挡，保证了丹麦的零失球。相反，丹麦靠着防守反击接连攻进两球，成功登顶欧洲之巅。

当年刚刚加盟曼联一个赛季有余的彼得·舒梅切尔在赛后表示，听到终场哨声响起时，那种感觉超乎一切。

“当我们回到哥本哈根，和丹麦人民一起庆祝的时候，那种感觉是令人难以置信的，真的是令人难以置信。在夺冠的瞬间，我想的是：上帝，我们真的做到了，这不是一个梦。”

主帅：埃里克森一直与我们同在

丹麦主帅尤尔曼德昨天谈到了中场大将埃里克森，表示他仍然是球队重要的一部分。（路透社）

当然，除了门将与球员们的出色表现外，冥冥之中也有一种精神在激励着丹麦前进。丹麦主帅尤尔曼德（Hjulmand）昨天就谈到了中场大将埃里克森，他表示，埃里克森仍然是球队重要的一部分。

“我在比赛期间，以及比赛后都想起他。我一直在想，如果他还在这儿作赛会是多美好。他仍然是球队其中重要的一部分，是我们进军温布里的重要部分。这支球队可不是一夜建立起来的，他在阵中已有一段非常长的日子。但愿他在这儿，我给他很大的祝福，他是这胜果的一部分。”

自埃里克森事件发生后，丹麦得到很多中立球迷的支持。尤尔曼德说：“我绝对感觉得到，我认为整个足球世界，打从那一秒，那一天以后，了解到生命与足球的意义。”

一切好像都在按部就班地进行着，一股冷风正在缓缓吹向冠军领奖台，一部新的美丽童话似乎即将诞生。