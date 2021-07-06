7月6日欧MyGoal：西班牙斗意大利 争决赛资格

欧锦赛四强诞生，赛事越来越激烈，半决赛大战将在新加坡时间明天（7月7日）凌晨3时开打，“斗牛士”西班牙与“蓝衫军”意大利争夺决赛资格。

意大利与西班牙都是大赛常客，从过去交手记录来看，两队势均力敌，料将难分胜负。根据欧洲足联的记录，两队碰头37次，各拿下11场胜利，15场言和。

值得一提的是，这已是两队连续第四次在欧锦赛场相遇了。

西班牙在2008年欧锦复赛凭点球大战击败意大利，之后夺得冠军。2012年欧锦决赛，西班牙4比0痛宰意大利摘冠。2016年欧锦16强赛，意大利总算“报仇”，2比0战胜西班牙。

这回在伦敦温布利球场碰头，备受看好且状态大好的意大利，是否能顺利击退西班牙，挺进大决赛呢？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组副主任梁文龙，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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