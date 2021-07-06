疫情阻断航运交通 赴东奥人员添噩梦

在冠状病毒疫情全球大流行下，许多国家的运动员要前往东京参加奥运会变得无比艰难，有的得委屈乘坐货运班机，有的甚至得绕一大圈才能抵达东京。

（东京彭博电）以往要确保来自200多个国家的1万1000名奥运选手在16天内陆续抵达一个指定城市，已是个巨大挑战，而现在要在冠状病毒疫情全球大流行下这么做，难度更是难以想象。

暂且不去想奖牌数和赛后庆祝派对，单是能准时抵达东京这件事已像是打了一半的仗。

据了解，包括七人制橄榄球男女队、一些泳手和帆船选手在内的斐济代表团就得乘坐一般用于空运金枪鱼之类的冷冻海鲜食品的货运班机，从当地第三大城市楠迪飞往东京成田机场。

斐济体育与全国奥理会负责人洛林·玛尔（Lorraine Mar）说：“现在要出国真是个巨大挑战。”

“斐济目前没有任何商业航班，所以我们只能乘搭货运航班。”

另外两个南太平洋岛国巴布亚新几内亚及萨摩亚，则预计要分别先飞往澳大利亚的布里斯班及新西兰的奥克兰，然后再转机前往东京。

许多代表团都得绕一大圈才能抵达东京

据悉，一些国家的代表团还得反方向飞行数千英里后才能抵达东京。

在一般的情况下，斯里兰卡代表团会到新加坡转机，但随着该国的平均每日新增病例仍处在2000人左右，他们已被许多国家列入禁飞名单，其中就包括新加坡在内，新加坡甚至不允许近期到过斯里兰卡的游客在本地转机。

有鉴于此，斯里兰卡代表团只好预定卡塔尔航班的机票，意味着他们必须先向西北飞往卡塔尔首都多哈，再从那里一路向东横跨印度和中国才能抵达东京。

斯里兰卡全国奥理会主席苏布拉马尼亚姆（Subramaniam）说：“我希望并祈祷没有人会在抵达日本后生病。”

“我们这次会有多一名医生随行，以防出现任何冠病病例。我们正在采取一切的防范措施。”

尽管大部分运动员都已接种冠病疫苗，而东京奥运会主办当局也规定选手们必须在抵境时出示阴性的冠病检测报告，但还是防不胜防，上个月就传出乌干达代表团内有一名已接种疫苗的成员确诊的消息。

即使是当今世上最快的女人——2019年世界田径锦标赛女子100米冠军谢莉安（Shelly-Ann Fraser-Pryce）也避免不了在这趟东京之行中遇到一系列的障碍。

这名2008年及2012年奥运会女子百米金牌得主说：“我持的是牙买加护照，这让出国变得更加困难。”

机票价格在疫情下猛涨

她透露，自己预计会先从家乡——牙买加首都金斯敦出发前往美国迈阿密，然后飞往伦敦，再从那里转机到东京，整个旅程估计超过8000英里。

由于冠病疫情导致机票价格猛涨，根据著名旅游网站Expedia，一张从金斯敦直飞东京最便宜的经济舱单程机票已要价5000美元（约6730新元，1美元兑1.35新元）。

拥有约300名运动员的巴西奥运代表团则据说在加拿大航空突然取消航班的情况下，得临时抢购德国汉莎航空的机票飞往东京。

巴西奥理会主席特谢拉（Teixeira）说：“因为疫情的关系，我们得做出一些极具考验创意的必要改变。”

“我们在预订机票方面遇到了不少突发状况。例如，我们原本和一家航空公司有合约，并已付了近80%的机票费，但他们却突然取消原有航线。途经法兰克福的汉莎航空机票会比较昂贵，但至少我们能在途中接那些刚好在欧洲训练的运动员。”

特谢拉甚至透露，现在要把运动器材运到东京就像是一场“真正的军事行动”。

疫情打乱选手训练计划

除了前往东京本身就是个难题之外，本届奥运会另一项令人头疼的后勤问题是，运动员都无法前往他们在正常情况下会去的地方训练，要到某个国家参加预选赛也极具挑战性。

例如牙买加田径队以往都会在奥运会开幕前的几个星期前往欧洲训练和参加一些赛事，但今年却例外。谢莉安还透露，他们原本也安排了在东京以西400英里的鸟取县进行训练，但这个计划也已经告吹，这意味着她和接力队的队友在一起训练的时间更少了。