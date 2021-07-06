太阳公鹿总决赛明天开打 “字母哥”能否伤愈出阵？ 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月6日 5:00 AM NBA总决赛明天开打，有伤在身的安特托孔波能否上阵还是个未知数。（法新社） 字体大小: 小 中 大 在两队队史上，公鹿和太阳加起来才有过一次的夺冠经历，而且两支球队目前所有球员之前都未获得过总冠军。对任何一方来说，只要夺冠都将会被历史铭记。（菲尼克斯综合电）今年的NBA总决赛，没有豪门，也没有常客，而是由保罗（Paul）率领的菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）对垒由“字母哥”安特托孔波挂帅（Antetokounmpo）的密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）。明天上午9时（本地时间），NBA总决赛第一仗将在太阳主场打响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚特兰大鹰 菲尼克斯太阳 NBA总决赛 密尔沃基公鹿 突尼斯女将昂斯杀入温网复赛 7月6日欧MyGoal：西班牙斗意大利 争决赛资格