太阳公鹿总决赛明天开打 “字母哥”能否伤愈出阵？

在两队队史上，公鹿和太阳加起来才有过一次的夺冠经历，而且两支球队目前所有球员之前都未获得过总冠军。对任何一方来说，只要夺冠都将会被历史铭记。

（菲尼克斯综合电）今年的NBA总决赛，没有豪门，也没有常客，而是由保罗（Paul）率领的菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）对垒由“字母哥”安特托孔波挂帅（Antetokounmpo）的密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）。明天上午9时（本地时间），NBA总决赛第一仗将在太阳主场打响。