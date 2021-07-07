格里耶兹芒与登贝莱为种族歧视行为道歉

（巴塞罗那路透电）西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）前锋格里耶兹芒（Griezmann）和中场登贝莱（Dembele），为自己在2019年随球队到日本比赛所作出的种族歧视行为道歉。

这段视频是登贝莱在2019-20赛季之前，前往日本参加季前赛期间录制。视频中可见，工作人员为了让球员使用日本实况电子游戏世界足球竞赛（PES）来到他们的房间架设装备，却被他们嘲笑。

在这段42秒的视频中，登贝莱一边拍摄一边说：“看这些丑陋的面孔……只不过是要玩个游戏，你不感到羞耻吗？”登贝莱还把镜头拉近拍摄工作人员的脸，并笑着点头说：“天啊，这是什么落后语言？你们国家的技术是否先进？”

登贝莱的这番言论涉嫌歧视亚洲人，但他前天却在社交媒体上表示，他没有针对任何民族。

他写道：“这一切发生在日本，但不管发生在地球的哪个地方我也会用同样的表达方式。我没有针对任何族群，有时我会和朋友在私底下有这样的用词，我只是碰巧使用了这种表达方式。这段视频已经被公开了，它可能会伤害视频中的人，因此我真诚地向他们道歉。”

讽刺的是，巴塞球衣的胸前赞助商正是一家日本企业，这家日本企业每年给他们的赞助费高达5500万欧元（约8760万新元）。

格里耶兹芒则表示，他完全反对一切形式的歧视。他在推特上写道：“在过去的几天里，有些人把我描绘成一个不是我的人。我坚决反对这些关于我的指控，如果我冒犯了任何日本朋友，我向他们道歉。”

这段视频原本是登贝莱上传在Snapchat的，但他的一名朋友将它下载并传开来。

这对前线搭档也代表法国参加了本届欧锦赛，不过这支世界冠军却在16强赛的点球大战后遭瑞士淘汰。