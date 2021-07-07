7月7日欧MyGoal：英格兰可终结丹麦童话？

“三狮军团”英格兰明天凌晨3时（7月8日）将在主场伦敦温布利球场迎战“童话王国”丹麦，争夺决赛资格。

从未赢过欧锦赛的英格兰队誓要抓住“地利”优势，摘下冠军创造历史。

经历首仗埃里克森（Eriksen）意外事件的丹麦则志在以电影高潮和童话般的结局完成比赛。

英格兰前五场比赛均未丢球，已创造了新的欧锦赛记录。从坚固防线是夺冠基石的角度来看，英格兰似乎更具冠军相。

不过回顾两队最近的交锋记录，丹麦进入此仗也可无所畏惧。英格兰前两次与丹麦在欧洲国家联赛（UEFA Nations League）碰面时都未能攻破丹麦龙门。丹麦更是在最近一役客场（也是在温布利球场）赢了英格兰1比0。明晨哪队能打败对方离梦想更近一步？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组高级记者刘安远，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

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