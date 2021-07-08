希腊魔人伤愈复出 公鹿仍不敌太阳 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 安特托孔波（中）复出，出战35分钟砍下20分和17个篮板。（法新社） 字体大小: 小 中 大 NBA总决赛首场对决昨天打响，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）三叉戟合砍81分，以118比105战胜密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），“希腊魔人”安特托孔波（Antetokounmpo）复出空砍20分和17个篮板。这场比赛的真正转折点，发生在第三节，在开局阶段，太阳的保罗（Paul）面对洛佩兹（Lopez）打进了一个3加1，裁判在看了比赛回放后认定洛佩兹侵犯了投手着陆空间，遭吹罚一级恶意犯规。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NBA总决赛 密尔沃基公鹿 菲尼克斯太阳 安特托孔波 萧华：NBA与中国关系依然坚固 温网女单四强出炉 阿丽娜再创生涯最佳成绩