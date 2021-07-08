希腊魔人伤愈复出 公鹿仍不敌太阳

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月8日 5:00 AM

安特托孔波（中）复出，出战35分钟砍下20分和17个篮板。（法新社）
安特托孔波（中）复出，出战35分钟砍下20分和17个篮板。（法新社）

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NBA总决赛首场对决昨天打响，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）三叉戟合砍81分，以118比105战胜密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），“希腊魔人”安特托孔波（Antetokounmpo）复出空砍20分和17个篮板。

这场比赛的真正转折点，发生在第三节，在开局阶段，太阳的保罗（Paul）面对洛佩兹（Lopez）打进了一个3加1，裁判在看了比赛回放后认定洛佩兹侵犯了投手着陆空间，遭吹罚一级恶意犯规。

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