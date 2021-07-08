希腊魔人伤愈复出 公鹿仍不敌太阳

NBA总决赛首场对决昨天打响，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）三叉戟合砍81分，以118比105战胜密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），“希腊魔人”安特托孔波（Antetokounmpo）复出空砍20分和17个篮板。

这场比赛的真正转折点，发生在第三节，在开局阶段，太阳的保罗（Paul）面对洛佩兹（Lopez）打进了一个3加1，裁判在看了比赛回放后认定洛佩兹侵犯了投手着陆空间，遭吹罚一级恶意犯规。