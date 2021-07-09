欧锦不再有童话英格兰55年来首个决赛

2021欧锦赛6月12日-7月12日

一个争议性罚球结束了丹麦的童话，造就了英格兰55年来的首个大赛决赛。英格兰将在决赛与意大利争夺本届欧锦赛冠军奖杯。

一个乌龙球，一个争议性罚球，丹麦的2020年欧锦赛童话之旅被终结，英格兰迎来了1966年以后的首个大赛决赛。

1966年至今，漫长的55年等待，几代的球员都无法完成的梦想，昨天凌晨在沸腾的温布里球场实现了。然而，英格兰的这个决赛资格来得并不容易，甚至是费尽周章，才在争议声中取得。

就如博彩公司在赛前开出的胜负赔率一样，没有太多人看好丹麦昨晨能在温布里球场憾倒英格兰队。但是这支顽强的球队在比赛数据完全不占优的情况下，不仅仅成为了本次欧锦赛首次攻破英格兰球门的球队，也一度让英格兰陷入落后的逆境。

在第二场比赛后完美扮演埃里克森（Eriksen）替身的达姆斯高，在球赛第30分钟的30米外自由球直接轰开英格兰球门，让门将皮克福德首次尝到了从球网捡球的滋味，也让英格兰队本次比赛首次掉入了追赶的步伐。

斯特林造乌龙造点 英格兰扭转战局

斯特林，这名曼市（Man City）边锋再次扮演救主的角色。这名球员在球赛第39分钟的一次传中成功造成了丹麦的防守球员克亚尔在慌忙中把球送入了自家球门。

在正赛90分钟1比1完赛，进入加时后，又是斯特林在边路的突破创造了罚球机会。比赛第104分钟，斯特林强突禁区右侧在延森防守下摔倒，裁判判罚极刑，VAR支持判罚，凯恩主罚被门将卡斯帕·舒梅切尔扑出后随即补射入网，为英格兰争取到了55年来的第一个大赛决赛资格。

英格兰还差最后一步

这个罚球不乏争议，在斯特林被侵犯之前，场上出现了两个球，裁判没有中止比赛，并向丹麦判了极刑。

当然，目前的英格兰队只是等来了1966年以后的第一个大赛决赛，距离1966年世界杯以后的另一座大赛冠军奖杯，索思盖特（Southgate）与球员还有最后一步要走，并且面对的是本次比赛至今表现最稳定的“蓝衫军”意大利。

他说：“我们给了自己的球迷和国家又一个美好的夜晚，这一次的旅程会延续四天，这是最令我们感到兴奋的。”

“我们知道比赛不会轻松，丹麦是一支被低估的球队，给我们制造了一些麻烦。我为球员们的表现感到骄傲，球迷们整晚都很棒，现在，我们进了决赛，要享受此刻，但还有最后一搏，我们必须努力去征服它。”

童话未能再现 丹麦赢得掌声

丹麦，未能让1992年的童话故事再现球迷眼前，但是毫无疑问的，这支球队本次比赛编写了更动人的情节，主力球星埃里克森首场小组赛心脏病倒在赛场。球员的眼泪，球迷的泪水，当晚对手冰岛的关怀以及其他参赛球队的祝福，让体育的意义超越了胜负。

埃里克森的悲剧，丹麦队的坚强，令他们赢得了全世界球迷的心。在球迷的掌声与支持下，丹麦不仅在小组赛创造了奇迹，在先输两场的情况下晋级淘汰赛，并且一路走到半决赛。

在失去球队名气最响的球星下，能走到最后四强，这支书写了1992年童话的球队已经超额完成了任务。这点，没有异议。

主帅尤尔曼德：感谢丹麦人民支持

丹麦记者在欧洲足联网站上撰文说：“球队经历了种种事件，比如在首场比赛中失去了最好的球员，还能29年来首次进入欧锦赛半决赛，这绝对是一件值得骄傲的事情。”

是的，不论是场内或是场外，这一支丹麦队，在这一届欧锦赛的表现，绝对值得丹麦球迷为他们感到骄傲，也配得上全世界球迷的喝彩。

一路征程坎坷，最后却因为一个争议性的罚球无缘决赛，丹麦主帅尤尔曼德（Hjulmand）在表示苦果难咽的同时，也感谢丹麦人民支持。

他说：“我感激丹麦，感谢全国人民。在发生了克里斯蒂安（埃里克森）的悲剧后，我们需要这股支持力量，需要团结球队。我们接收到了很多的关爱与支持，这感觉真的太棒了。”

“我们的未来充满了希望与信念，这批球员太出色了，全国可以为他们感到骄傲。继续给予他们应得的关爱与尊重……我们可以感到无比自豪。”

欧锦赛半决赛成绩

英格兰 1-1 丹 麦

（英格兰经加时后以2比1晋级决赛）

两队球员评分

英格兰

门将：皮克福德（Pickford）6

后卫：沃克（Walker）8

斯通斯（Stones）7

马圭尔（Maguire）7

卢克·肖（Luke Shaw）7

中场：菲利普斯（Phillips）7

赖斯（Rice）6

萨卡（Saka）7

芒特（Mount）7

前锋：斯特林（Sterling）8

哈里·凯恩

（Harry Kane）8

候补：格雷利什（Grealish）7

亨德森（Henderson）6

福登（Foden）7

特里皮尔（Trippier）6

丹麦

门将：卡斯帕·舒梅切尔

（Kasper Schmeichel）8

后卫：克里斯滕森

（Christensen）7

克亚尔（Kjaer）7

韦斯特高（Vestergaard）7

中场：拉尔森（Larsen）6

霍伊别尔（Hojbjerg）7

德莱尼（Delaney）7

梅赫莱（Maehle）5

前锋：布拉伊什瓦伊泰

（Braithwaite）6

达姆斯高（Damsgaard）8

多尔贝里（Dolberg）6

候补：波尔森（Poulsen）5

瓦斯（Wass）6

内尔高（Norgaard）6

安德森（Andersen）6

延森（Jensen）5

温德（Wind）6