东奥禁观众入场多个体育总会表遗憾

东京奥运会禁止观众入场，所有比赛闭门举行，各大国际体育总会与运动员难掩失望，却也能理解这是冠病疫情中不得不为的折中方案。

（东京综合电）日本政府终于决定，来临东京奥运会闭门举行，禁止观众，各国际体育总会对此表示遗憾，但相信运动员仍会全力以赴，交出精彩表现。

世界田径总会通过文告说：“对日本与东京的人来说，现场观看世界最佳运动员竞技的机会不常有。这个决定让所有人都失望。当然，我们必须聆听一个国家做决定的原因，因为冠状病毒在不同国家和区域造成不同的冲击，只有决策者能够接触所有的资讯和科研信息。”此前日方曾拟让所有场馆接纳50%容量的观众，顶限设在1万人。

国际勾球总会表示：“现有状况不允许主办方开放赛场，对此我们感到遗憾，但我们完全理解与支持日本当局、主办方以及国际奥委会的决定。”

刚出任国际游泳总会会长的侯赛因通过电邮答复路透社：“运动员仍须想方设法与他们家乡的粉丝互动，国际泳总有信心，水上运动的选手将继续在世界面前呈现高强度竞技。”

圣火抵达东京

东京都知事小池百合子昨天上午在空荡荡的驹沢奥林匹克公园综合体育场接过传递至东京的圣火。

小池百合子表示，禁止观众“让人心碎”，但也是逼不得已。

日本卫生部长田村宪久昨天在记者会上也替运动员遗憾，但强调这是正确的决定。他说：“这次奥运期间请留在家中，与家人一起分享激情吧。”

东京奥运因为冠病疫情已经延期了一年。进入2021年，日本当地的疫情起伏，加上近来变种病毒带来新的担忧，奥运主办方遭受巨大舆论压力。

尽管当局今年3月就宣布禁止国外访客入境观赛，但最新的民调仍显示，35%受访者倾向于闭门办赛，26%要求进一步限制，另有34%希望奥运取消或再度延期。

桥本圣子：

奥运后决定残奥观众问题

东京奥组委主席桥本圣子说：“虽然这决定令人遗憾，但我们认为，只有闭门办赛才能得到更多人理解，为何我们要主办奥运。”

东京奥运会将于7月23日开幕，8月8日闭幕。残奥会的开幕日则订于8月24日。昨天桥本圣子表示，当局会在奥运闭幕后尽快决定是否允许观众入场观看残奥会。

超级奥运迷石川京子过去30年都赴现场观赛，没想到这次自己的国家主办赛会却被拒于门外，不过她表示这一决定不会让她消沉，“我现在可以做的是，问自己如何能通过这次奥运继续联系世界各地的人。”

法国田径十项全能奥运银牌得主凯文·马耶尔认为，禁止观众等同于夺走了体育竞技快乐的面向。“即便如此，我们不应该遗忘为什么我们从事体育工作。”

没有观众也能创造纪录

法国脚踏车车手纪尧姆·马丁说：“每当我们想起奥运，就会想到观众，比赛氛围。这是我从小梦寐以求的。这次赛会的氛围一定很奇怪。”

新西兰奥运代表团的随队心理医生威尔逊表示：“我们的健儿基本上已经准备好没有观众了……我们曾见过运动员在没有观众的情况下创造个人纪录，并学会不依靠观众来达到最佳表现。”

美国自由泳女神凯蒂·莱德基认为：“尽管我们这个夏天没有观众，但全世界仍携手并进。我始终认为这是美好的事。我知道这会是一届为电视而制的奥运会。我希望世界各个角落的人都能收看。”

全面禁止观众将使主办方损失约8亿美元（超过10亿新元）门票收入，而东京奥运会的预算高达150亿美元（超过203亿新元）。